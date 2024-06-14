土耳其將對中國汽車加徵40%關稅　北京：堅決反對

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

土耳其8日宣布，對從中國進口的燃油及混合動力乘用車加徵40%關稅。對此，中國商務部14日表示，此一作法構成對中國產品的歧視，嚴重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國商務部網站發布新聞稿，聲明指出，中方注意到，土耳其8日宣布對原產地為中國的燃油及混合動力乘用車徵收40%額外進口關稅，並自發布日起30日後實施。土方曾以同樣方式，對中國產電動車加徵40％附加關稅，中方已多次向土方提出嚴正交涉。

聲明怒斥，土方僅對原產於中國的乘用車徵收額外進口關稅，使中國產品的待遇低於其他成員的同類產品，構成對中國產品的歧視，嚴重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明表示，土耳其此次針對中國徵收額外進口關稅的做法是世貿規則所明確禁止的。土耳其多變的政策既損害了雙方合作企業及土耳其當地消費者的利益，又加劇了中國企業對土耳其營商環境的擔憂、打擊了他們赴土耳其投資的信心。

聲明稱，中方敦促土方立即取消歧視性關稅措施，共同推動中土經貿關係健康發展。中方將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

土耳其8日公布對進口自中國的燃油及混合動力乘用車加徵關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元（約新台幣22萬）。