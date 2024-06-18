泰國國會正式通過同婚合法化　繼台灣之後成亞洲第三國

▲泰國國會6月18日表決通過同婚合法化。圖為泰國曼谷1日舉行一年一度的LGBTQ +驕傲月遊行。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）先前向LGBTQ+族群承諾，推動修訂現行婚姻法律，使泰國成為歡迎所有人的安全之地。泰國參議院今天（18日）通過了《婚姻平權法案》，即將成為繼台灣和尼泊爾之後，亞洲第三個同性婚姻合法化的國家。

根據路透社等報導，泰國參議院就《婚姻平權法案》進行終讀表決，法案獲得了幾乎所有參議員的支持，最終以130比4的壓倒性票數通過，接下來尚待送交皇室批准。法案將在《皇家公報》發布的120天後生效。

LGBTQ+倡議者稱這一舉措為「具里程碑意義的進步」，將使泰國成為東南亞第一個實施婚姻平權法律的國家。此前，台灣於2019年正式通過同婚合法化，尼泊爾則在2023年通過，泰國將是亞洲第三國。

報導指出，泰國過去就以其多元化的LGBTQ+文化和包容性聞名，是許多遊客的熱門旅遊目的地。泰國婚姻平權公民社會委員會、活動家以及LGBTI+伴侶表示，這次立法將凸顯泰國在區域上促進人權和性別平權方面的領先地位。

泰國同婚法案是過去十多年來活動家與政治家努力的成果，最早在2001年時任內政部長普拉查（Purachai Piamsomboon）就曾經提案推動同婚合法化，經過漫長而艱辛的歷程。眾議院於2022年通過《民事夥伴關係法》與《婚姻平等法》，原定送交參議院表決，但法案在5月14日前議會解散時受到擱置，直到本月交由參議院表決。

6月初，數千名LGBTQ+支持者和活動倡議人士在曼谷街頭舉行遊行，泰國總理賽塔也穿著彩虹襯衫親自到場參加，一同慶祝驕傲月。