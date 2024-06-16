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1歲兒穿尿布「狂抽電子煙」！　泰17歲小媽媽po網炫耀遭逮

▲▼ 1歲兒狂抽電子煙畫面曝！　泰17歲小媽媽po網炫耀秒遭逮。（圖／siamrath）

▲男童在影片中狂抽電子煙。（圖／翻攝自siamrath）

記者王佩翊／編譯

泰國一名17歲小媽媽在網路po出1歲7個月兒子一邊吸電子煙、一邊喝卡痛汁（卡痛學名美麗帽柱木，在台灣屬三級毒品）的影片，隨即引發網友指責。當地官員獲報後則親自前往查訪，但小媽媽卻強調，自己沒有逼迫孩子吸電子煙，是兒子自己主動拿起來抽，且已經好幾個月了，毫無悔改之意。

根據siamrath報導，由於該名母親的行為已經嚴重違反兒童保護法，因此沙拉武里府警方與村長15日親自前往男童家中查訪，並找到男童母親與外婆釐清真相。

男童的17歲母親接受調查時坦言，在她上傳至社群媒體的影片中，兒子的確是在吸食電子煙與飲用卡痛汁。她表示，兒子從今年初就學會吸電子煙，當時小孩僅1歲2個月。

她辯解稱，兒子是自願吸食電子煙，絕非她強迫，且如果不讓孩子吸食，兒子就會開始哭鬧，她不知道如何應對，才會讓孩子繼續吸食。而她也承認，將影片上傳到網路上，是因為她自己沒有意識到問題的嚴重性。

男童的37歲外婆表示，她曾多次責備女兒不該讓孫子吸食電子煙，但是女兒都不聽，未來她決定親自照顧孫子，避免類似事件再次發生。

由於讓未成年兒童吸食電子煙的行為已經違反兒童保護法，因此警方也將17歲少女帶回警局調查，預計將對其提出指控。警方也將進一步調查男童母親購買電子煙的來源。

不僅如此，社工單位已根據兒童保護法暫時安置男童，並帶他去醫院接受全方面的身體檢查，以確定吸食電子煙是否對他的健康造成影響，並為後續治療做準備。當局將會深入調查男童的家庭狀況，評估其養育能力，如果家庭無法提供適當照顧，男童將由社工人員另行安置。

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