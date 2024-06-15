茅台批發價斷崖式下跌　黃牛撐不住拋售「一瓶跌至8900元」　

▲貴州茅台酒價格呈現斷崖式下跌。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

有大陸酒類市場「LV」之稱的飛天茅台價格呈現雪崩式下跌，散瓶飛天茅台酒降至2230元人民幣／瓶（約9900元新台幣／瓶），四川一名酒商透露，當前需求端減少，「這兩天跌得太狠了，流通端很多人看不準後市，所以開始拋貨。」也有券商分析師表示，「跟股票殺漲殺跌一樣，估計是價格下跌，有些黃牛持不住，就拋貨了。」

《澎湃新聞》報導，貴州茅台證代表示，普通飛天茅台的指導價格是1499元（人民幣，下同），「您說的價格（飛天茅台）我們也有關注到，目前來說公司的動銷都是正常的。」

數據顯示，飛天茅台散裝酒（53度，500ml）每瓶的批發價在6月跌穿2500元後快速向下，端午節（10日）跌至2460元；12日跌至2420元；14日更出現斷崖式下跌，逼近2200元。

上述酒商認為，往年賣茅台酒時，大部分都賣給房地產跟工程業，這兩個行業下行，需求下滑，所以價格會下跌，「即使虧本也要收貨，虧本也要賣，因為維護老客戶，並且門店也有成本，不可能不做生意了，收了不賣虧得更多。」

大陸酒業業內人士表示，有觀點認為，茅台酒市場批價還是能夠穩住，現在跌價主要還是因為黃牛渠道（銷售）的恐慌，「有經銷商說散瓶飛天茅台酒現在價格已經穩住了。很多大經銷商是能夠穩住價格的，他們不著急拋貨，實在不行就囤著。」

酒類分析師蔡學飛強調，目前屬於酒類消費淡季，茅台也屬於人員交替磨合階段，市場觀望情緒比較濃厚，再加上市場、投資者等對於外部經濟環境與酒類未來消費預期分歧較大，綜合導致包括茅台在內的高端酒持續下行，「相對於零售價，數十元的批發價漲跌幅屬於正常的價格震盪區間，不需要過度緊張。」