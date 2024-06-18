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大陸同事一直傳「==」　他超火大！真實用意曝光瞬間氣消

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲大陸同事回覆「= =」，台男差點氣炸。（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

一名台灣男子在與大陸籍助理討論公事時，因對方持續傳送「= =」而感到莫名其妙，差點氣炸。經過冷靜思考，他才恍然大悟，原來在大陸，「= =」代表「等等」，這一趣事被分享在網路上後，引發眾多網友共鳴。

有網友17日在社群平台 Threads 發文表示，描述與大陸助理通訊的經歷。他某次在公司透過微信向該名大陸助理傳送訊息，請求協助將客戶所需的資料發送過來，但對方僅回覆「==」。原PO感到困惑，隨即再次詢問具體時間，對方仍以「==」回應。

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▲▼ 。（圖／翻攝threads）

▲男子因同事狂傳「==」差點爆氣 。（圖／翻攝threads）

原PO坦言，看到大陸助理不斷回傳「==」，當下火都上來了，不過冷靜一會後才想起「==」在大陸有「等等」的意思，才明白了這場誤會。

貼文曝光後，迅速引發網友熱議，「我也是同事被惹怒後，才知道= =是等等的意思」、「十多年前經常這樣使用，但不會打中間的空格。有空格就很像表情」、「不說不知道，真的瞬間會火起來，還好我廠商沒對我用過，可能年齡」、「這種用法我十幾年前會用」、「我也遇過！當時滿腦問號想說這太沒禮貌了吧，好幾次之後才發現是等等」。

一名在愛爾蘭工作的女網友分享，初到大陸企業工作時，詢問同事事務，收到多次「==」回覆，直到同事解釋才明白那是「等等」的意思，令她感到驚訝和好笑。

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