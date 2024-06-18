傳2025年香港上市　滴滴：目前沒有時間表

▲滴滴出行傳計劃在2025年於香港上市。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

外媒《The Information》引述知情人士報導，大陸最大叫車平台「滴滴出行」母企滴滴全球，計劃2025年在香港上市。對此，滴滴回應，目前沒有上市時間表。

報導指，滴滴副總裁兼資本市場主管David Xu與公司管理層，近數月已參與由摩根士丹利、摩通、高盛等投行主辦的會議，並向投資者介紹，集團已重獲北京當局信任，業務亦正改善。

對此，滴滴回應，當下聚焦於持續深耕主營業務，更好地服務乘客，司機和合作夥伴，不斷提升產品服務和創新能力，為產業和社會創造長期價值。

滴滴強調，一直與投資人保持常態化的溝通，同步公司的業務進度。關於IPO，目前沒有時間表。

根據此前披露的財報數據，2024年第一季，滴滴總營收491億元人民幣，比去年同期增長14.9%；第一季凈虧損13.5億元人民幣。第一季核心平台交易總額（GTV）達到922億元人民幣，比去年同期增長26.9%。

滴滴出行2021年6月30日成功在美上市，但不到48小時就遭到大陸當局審查，股價旋即暴跌，同年底宣布退市。

據《路透社》今年3月報導，滴滴出行將在美國面臨訴訟，被指控隱瞞且不服從中國政府要求其推遲2021年首次公開發行（IPO）直至解決網路安全和隱私問題的命令，欺騙投資者。