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大陸 大陸焦點 特派現場

陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資　有望加速IPO

▲紫光展銳。（圖／翻攝自紫光展銳官網）

▲陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資。（圖／翻攝自紫光展銳官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸晶片設計巨頭紫光展銳董事會已表決通過新一輪股權融資，本輪融資金額超過40億元人民幣（約合新台幣180億元），投資方包括京滬兩地國資平台，以及工銀資本管理有限公司、交銀金融資產投資有限公司、人保資本股權投資有限公司、中信建投、國泰君安、弘毅投資等金融機構。

據《第一財經》報導，紫光展銳官方則表示，公司正在董事會授權之下，全面推進本輪融資。

在業內看來，本輪融資成功意味著紫光展銳距離上市又近了一步。

去年年中，紫光展銳管理層變更。紫光集團在官網發布消息稱，紫光集團委派集團執行副總裁馬道傑任紫光展銳董事並選派其為公司董事長。原由紫光集團委任的紫光展銳董事吳勝武不再擔任紫光展銳董事、董事長。對於此次人事變動，紫光展銳希望外界關注馬道傑在紫光國微的工作背景以及IPO的融資經驗。

這是紫光展銳在一年半的時間內，更換的第二位董事長。紫光展銳內部人士表示，在新一輪融資過程中，紫光展銳面臨諸多挑戰，例如資本市場的波動、宏觀經濟的不穩定以及半導體行業的週期性下行壓力。此外，紫光集團歷史上的一些問題也為融資帶來了額外的困難。在融資過程中，紫光展銳的新管理團隊發揮了關鍵作用。

公開信息顯示，2021年至2022年，紫光展銳營業收入分別為117億元（人民幣，下同）、140億元，比去年同期增長78%、20%。紫光展銳此前經歷了四輪融資。上一輪融資是在2021年4月，當時融資53.5億元，由上海國盛資本等四家機構投資，投後估值約為600億元。2023 年 2 月，紫光展銳方面透露，公司正尋求新一輪融資，融資規模計劃不超過 150 億元人民幣。

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