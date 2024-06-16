獨／苦主找到了！Line點數1萬2歸零　正妹曝心情：1秒就消失

▲近期引發討論line point點數1萬2消失不見的苦主，就是閻33 。（圖／閻33授權獨家使用）

記者吳奕靖／高雄報導

日前有媒體報導，一名妹子忘了使用LINE POINTS點數，價值萬元一夕間過期，無奈哀吼「可以買快100杯星巴克了！」新聞曝光引發大家討論，《東森新媒體ETtoday》也獨家找到這個正妹，她大嘆：「集再久的點數，1秒就消失了」。



這名正妹就是《JingJing派對》的正妹直播主閻33，她在15日下午出面接受獨家專訪時一臉無奈，直說「1秒就消失了」，她還原當時發現的情況，就是要買星巴克咖啡時，付款才發現「就是零啊！就是歸零，才發現全部被扣光了」！她說自己當下的心情就是「就是想說怎麼可能，不是還很多錢嗎？反正就是歸零了」！當場超尷尬，最後掏現金付款才結束這一回合。

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▲閻33出示「消失點數」的截圖，她說如果能夠恢復，就買星巴克請網友喝 。（圖／閻33授權獨家使用）

▲閻33出示自己當初po在「脆」上的照片 。（圖／閻33授權獨家使用）

記者追問金額，她特別糾正記者「是1萬2」。至於1萬2的點數是到底存多久？她回憶只是單純幫信用卡推銷業務辦了一張卡，所以那幾個月都用那張line pay的卡刷，後來就沒有用那個卡了，其實也沒有存很久，只是當時買什麼都是那張卡片，「我也忘記存多久，但是不見就只是一秒鐘的事，就不見。」

原本還是有點在意，不過現在換個想法，閻33說：「反正本來就是多的，如果恢復的話，1萬2的費用就拿來請網友喝星巴克，至少還可以發快100杯，很棒吧！」

另外，閻33也沒想到自己原本只有po在「脆」上頭分享心情，結果竟然會被網友轉傳分享，最後上了新聞，她真的感覺很意外，因為看到新聞的時候，她正在富國島慶祝生日，只是看到自己的照片未經同意就擅自使用當成「新聞報導的照片」，心裡非常不開心，感覺不被尊重。她也提醒大家，其實line point的點數有效期限為最後一次獲得點數當日起算180日止，一旦超過有效期限將會立即失效，且失效的點數無法復原。