6年前遊陸被挖爆氣！網揪2關鍵「槓上波特王」：自亂陣腳了

▲百萬YouTuber波特王。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅波特王近日爆料指出，大陸正力邀台灣網紅前往中國旅遊拍片，企圖進行文化統戰，結果就有人挖出他6前年赴陸旅遊，忍不住大肆嘲諷一番，儘管他解釋是前公司招待，許多網友仍不買單，同時也點出2關鍵，質疑問道「自己可以毫無證據的放地圖炮，別人質疑一下就生氣了？」

波特王被挖出6年前曾到北京旅行後，親上火線怒回「一群X能小草來我六年前的影片留言，實在可悲。」同時，他更透露，那次去北京是前公司招待的，也感受到中國跟台灣真的是不同的兩個國家，然後體驗路邊攤小吃，回去還拉肚子。

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▲網友洗版轟爆。（圖／翻攝自Dcard，下同）

就有網友在Dcard發文質疑，「我是看不懂他在生氣X小，自己可以毫無證據的放地圖炮，別人質疑一下就生氣了？然後鍾明軒也是到對岸旅遊，然後堅持反共啊，那他到底有什麼資格罵鍾明軒？」

同時，也有人點頭附和道，「他們邏輯真的超怪，波特王還強調，他是6年前去的幹嘛鞭；但事實是最近被拿出來獵巫的YouTuber，有些也是之前甚至是去年去的，那為何6年前可以自由去，去年去的就大外宣？」

對此，大票網友洗版留言，「這種製造社會恐懼還沾沾自喜的人真的很可悲」、「可悲邏輯」、「那他當年可以選擇不去啊…波特王有什麼障礙？六年前還是小英執政喔」、「感覺就是被戳中，已經自亂陣腳了」、「六年前就先去拍影片的YouTuber要怎麼輸？」「關小草什麼事？開口就小草，難道一開始目標就鎖定小草嗎？到底哪個幕後黑手最針對小草」、「雙標仔，時空背景不同，幹嘛不直接承認自己雙標就好」。