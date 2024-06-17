陸網紅「神社撒尿」惹怒官方！日本撤銷11家中國旅行社簽證代辦權

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陸網紅惡搞靖國神社慘了！日本撤銷11家中國旅行社「簽證代辦權」

▲▼靖國神社遭噴紅漆！中國網紅做的。（圖／翻攝自小紅書）

▲中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社石柱前撒尿、噴紅漆。（圖／翻攝自小紅書）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸網紅「鐵頭」日前在日本靖國神社的一根石柱上塗鴉，並脫下褲子撒尿，引起大批日本民眾不滿。對此，日本駐廣州總領事館近日對11家中國旅行社撤銷其代送旅遊簽證的權利，雖具體原因尚未公開，但外界猜測可能與此事件有關。

根據小紅書影片，鐵頭在今年6月1日凌晨與朋友一同前往靖國神社，他先是爬上寫有靖國神社4個大字的石柱脫褲撒尿，隨後拿出事先準備的紅色噴漆，在石柱上寫上「廁所」的英文。事後他聲稱，是因為反對日本排放核廢水才會這麼做，並強調要給日本人「一點顏色看看」。

消息曝光後，瞬間引發了日本官方和公眾的憤怒，警方也以涉及毀損器物的罪嫌要對鐵頭和其他拍攝人員進行搜索，不料鐵頭卻在犯案的幾個小時之後，搭乘飛機返回中國上海。

▲▼靖國神社位於東京都千代田區九段坂。（圖／達志影像／美聯社）

▲靖國神社位於東京都千代田區九段坂。（圖／達志影像／美聯社）

為此，中國社群網站上近日流傳著一封來自日本駐廣州總領事館的公文，內容中提到取消中國廣州、廣東、深圳、福州等11間旅行社的簽證代辦權。而此消息也已經得到相關業者的證實，但具體的原因並未對外公布。

由於中國申請日本簽證一直採取旅行社代辦的形式，一旦出現問題，旅行社多半需要負連帶責任，因此這次11家知名旅行社赴日旅遊送簽權被禁，可能導致未來申請赴日旅遊簽證的審查變得更加嚴格。

▲日本撤銷11家中國旅行社簽證代辦權。（圖／翻攝自微博）

▲日本撤銷11家中國旅行社簽證代辦權。（圖／翻攝自微博）

事實上，靖國神社在神道教的地位無可動搖，供奉著明治維新以來為日本戰死的246萬名英靈。日本名醫高須克彌日前就在社群平台上表示，要懸賞千萬日圓「逮捕鐵頭」，呼籲日本網友們守護祖國的愛國心，一旦有人能夠成功逮捕該名中國人，將祭出1000萬日圓（約新台幣205萬元）重賞。

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