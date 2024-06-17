快訊／孫安佐經紀人到案！稱火槍是「大型打火機」：我們不是白癡

記者黃彥傑、閔文昱／台北報導

資深藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐近期脫序行為接連不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮、與父母鬧不和，近日又傳出帶著瓦斯火槍現身信義區夜店，引發警方關注。對此，孫安佐的經紀人17日晚間到案說明，當天孫安佐攜帶的瓦斯火槍沒有殺傷力，且全程警方都有在旁邊，「我們不是白癡帶一把有殺傷力的在街上走」。

孫安佐經紀人今（17日）晚間現身說明，當天攜帶的火槍沒有殺傷力，都是合法的，可以想成是一把「大型的打火機」，射程距離也不到1公尺，不在槍砲彈藥刀械管制條例的範圍，且當時警方都有在一旁，「我們不是白癡帶一把有殺傷力的在街上走，如果有違法，所長馬上就把我們帶回去了。」

▲孫安佐經紀人到案說明。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，經紀人強調，當天火槍並沒有插上瓦斯罐，瓦斯罐是放在包包裡，所以即使扣動扳機，火也不會點燃。不過此說法也被現場媒體糾正，「我當天在現場，瓦斯罐是插在槍上的」。對此，經紀人則尷尬回應，「它（瓦斯罐）在槍上嗎？喔，那我們也沒拿起來射。」

事件發生於16日凌晨，孫安佐與經紀人朱姓友人一同前往信義區，過程中孫安佐不僅在公眾場合擅自點菸，還以胸部衝撞正在拍攝的記者，險些引發衝突。對於攜帶的瓦斯火槍，他一度試圖實測，最後被朋友及時制止，孫安佐經紀人透露，他正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時將公開展示這些武器。

警方指出，將通知經紀人朱男到案說明，並將「瓦斯火槍」送驗，不排除通知孫安佐本人到案說明，以釐清是否有違反槍砲彈藥刀械管制條例及違反社會秩序維護法之嫌。