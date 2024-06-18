午後「降雨熱區」曝　明起入夏恐飆37度極端高溫

▲午後各地山區及北部、東部，可能出現局部短時較大的雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（18日）在臉書發文指出，梅雨鋒面不穩定環境再一天，今午後各地山區及北部、東部可能出現局部短時較大的雨勢，明起逐漸入夏天天氣型態，出現36至37度極端高溫的機會也增加。

吳聖宇說，在台灣北方海面徘徊多日的梅雨鋒面今天還在，隨鋒面上有低氣壓發展向日本東移，比昨天更靠近台灣，今天台灣還是處在鋒面前方比較不穩定環境內，要留意白天配合熱力作用，陸地上有比較旺盛熱對流發展降雨機會，各地山區及北部、東半部平地中午過後可能出現局部短時較大雨勢。

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他還說，明天隨太平洋高壓逐漸西伸增強，台灣北方梅雨鋒面逐漸向北調整，台灣轉變為受到太平洋高壓外圍偏南到東南風環境的影響，天氣型態將會變得更像夏季型。

▲明起逐漸入夏天天氣型態，午後有雷雨、高溫炎熱 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，明後天上午各地多雲或有陽光，中午過後各地山區以及北部、東半部平地有機會出現熱對流發展擴散帶來局部短暫陣雨或雷雨，且可能出現局部單點較大雨勢。溫度持續偏高，各地高溫可達32至35度或以上。

吳聖宇指出，周五起到周末太平洋高壓勢力有更增強趨勢，台灣持續位於高壓外圍，風向維持偏南或東南風，天氣更穩定，各地山區午後仍然會有局部熱對流發展帶來短暫雷雨機會，也可能擴展到鄰近山區的平地，到山區、溪流邊活動民眾要注意。

他說，各地高溫普遍有33至35度或以上，出現36至37度等極端高溫機會也明顯增加，周末期間如有安排假期戶外活動一定要注意可能出現的高溫情況，做好預防中暑及防曬，避免熱傷害發生，如果可以盡量在室內活動比較理想。