最強少女顏合體！60歲方文琳、50歲簡沛恩　「靠這招」逆齡

【企劃特輯】

陸綜「乘風破浪的姐姐」大受歡迎，讓一票保養有術的大齡女星因節目再度翻紅。在台灣演藝圈，也吹起姐姐風！兩位「半百女星」方文琳、簡沛恩合體的一支PP塑崩律動褲廣告，近期也成為全台話題！

資深玉女合體 不見老態、少女感爆棚！

八十、九十年代的玉女明星「方文琳」與「簡沛恩」出道三十年首度合體，如今方文琳已經60歲、簡沛恩也將在年底步入50歲，但廣告片中，兩人完全不見老態，少女感直接從螢幕中爆出，被媒體記者大讚，兩人不管顏值、體態都維持在最佳狀態！甚至有網友說：方文琳、簡沛恩比自己三十歲的家姊更年輕…

50歲長這樣！ 上有逆天童顏、下有結實身型

兩人為「PP石墨烯塑崩律動褲」新款的「靴型褲」代言，拍攝了高難度的雙人瑜珈畫面；原本就有運動習慣的方文琳毫不費力，但不愛運動的簡沛恩卻吃盡苦頭，但兩人都大讚新上市的「PP石墨烯塑崩律動褲」靴型款一穿就有型、讓下半身線條更年輕。





越穿越型！ 石墨烯「被動式」運動成效驚人

不愛運動的簡沛恩大推：「PP石墨烯塑崩律動褲」不只是好穿的靴型褲，還是「不愛運動族」的福音！因為石墨烯接觸皮膚產生的遠紅外線，能大幅提升循環效能，穿上之後只要微微運動，就能達到大大的成效。





動比不動更有型！ 「塑崩律動褲」類醫美全方位拉提曲線

喜歡健康曲線的方文琳，對「PP石墨烯塑崩律動褲」的雕塑效果讚不絕口，「PP石墨烯塑崩律動褲」運用最新的立體雕塑織法，在腰、腹、臀、腿全面塑形加壓，修正曲線和身材的缺點，而且這次新款的靴型褲，不管是休閒、運動、時尚都很好看。





愛自己、更有型 「選對褲子、比選對男人可靠！」

對大齡女子，方文琳和簡沛恩都給了中肯的建議；方文琳說：「到了這個年紀，要寵愛自己、享受生活，要懂的犒賞自己、愛自己。」而她愛自己的方式，就是吃想吃的食物，穿想穿的服飾，而不為了別人勉強自己。簡沛恩說：自己一直以來的生活哲學就是講究不將就，包括感情也是，常常被朋友吐槽「太龜毛了」，但她一點也不在意，十分感謝過去的自己，因為講究讓現在可以過著不將就的生活，兩位有型的逆齡姐姐都有志一同的認為：「選對褲子、比選對男人可靠！」





方文琳 簡沛恩代言 隨時隨地動起來 PP石墨烯全新「塑崩律動褲」 哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://chshop.work/qRBNj

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：080-000-5199(健康久久)

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1 台北車站(K區地下街)B1、台北市北投區石牌二路201號(榮總中正樓門市)