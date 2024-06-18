濱江居民控強徵土地！黃珊珊：開過多次說明會　預算「議會都支持」

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府為興建濱江水資源再生中心大舉徵收土地，引發當地居民反彈多年，只好組自救會提行政訴訟，18日痛批前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安「比共產黨跟詐騙集團還要可惡！」時任台北市副市長、現任民眾黨立委黃珊珊18日強調，濱江徵收款與興建款都是經過議會決議的預算，當時議會都支持，且都按市價徵收。

民眾黨主席柯文哲18日上午7時30分到立院黨團辦公室與8名委員開會，隨即上午9時由民眾黨團副總召黃珊珊召開「財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？」 記者會。

被問到擔任台北市副市長任內，有無處理到濱江水資源再生中心案，因有居民批評柯過去強徵民宅？黃珊珊表示，自己在台北市政府時，此案是有經過議會決議的預算，因為徵收、重大工程都有很長的溝通過程，濱江部分徵收款跟興建款，都在柯文哲任內經市議會通過，沒有任何問題，當時也應該都有做地方說明。

黃珊珊提及，現在在執行面部分，等於是已經在執行，「可能是不是跟居民溝通，當時沒做得很完整，這個我不清楚。」但過程中與地方民意代表開過很多次說明會，且自己擔任府會總聯絡人溝通預算時，其實議會都是支持。

黃珊珊也補充道，現在徵收都是用市價，當時柯市府任內，中央有做解釋，所有徵收都是以當時市價估價，不是像以前用公告現值，這些徵收都是按照市價徵收。