濱江居民怒批柯、蔣強徵土地蓋污水廠　柯文哲：徵收就是徵收啊！

記者袁茵／台北報導

台北市政府為興建濱江水資源再生中心大舉徵收土地，引發當地居民反彈多年，只好組自救會對抗，並提行政訴訟，且痛批前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安「比共產黨跟詐騙集團還要可惡！」對此，柯文哲18日上午僅回應，「徵收就是徵收，不然怎麼叫強徵？」

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲18日上午到立院黨團辦公室與8名立委開會，並於9時結束會議後離開辦公室，被媒體詢問有關居民抗議，北市府為蓋濱江水資源中心強徵土地？柯文哲僅表示，「我跟你講，每一個徵收不是⋯徵收就是徵收啊！難道還有⋯就是徵收啊！不然怎麼叫強徵？」

而民眾黨發言人吳怡萱也補充道，柯文哲談話比較倉促，澄清柯文哲所謂「徵收就是徵收」，是會經過一定程序，且有經過議會通過預算表決，並非就是強徵，「他（柯文哲）的意思是徵收就是徵收，有一定程序，哪有什麼叫強徵？」

另外，針對昨特別到立院中興大樓找立委黃珊珊聊財劃法，有無交代什麼？柯文哲說，等等黃珊珊會開記者會回應，因為下一個朝野會有衝突的，應該是《財政收支劃分法》，內部要先討論。

至於高雄市長陳其邁一直在批評國民黨版《財劃法》，甚至喊出要遷都高雄？柯文哲提及，所以預期會有爭吵，等等黃珊珊會詳細說明民眾黨《財劃法》主張。

▼民眾黨主席柯文哲17日赴立法院見民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）