「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

記者葉國吏／綜合報導

16日一位19歲謝姓男子駕駛BMW撞楊梅休息站護欄造成3傷，如今駕駛也在IG限動發124字還原肇事原因，透露又開始看下一輛BMW了。

這起事故發生在16日下午3點20分左右，當時謝男駕駛BMW行經國道1號南向71.3公里處楊梅路段，但因仰賴車輛輔助駕駛系統，並在進入楊梅休息站時開啟了定速功能，因此未依規定適時減速，導致車頭先撞上了休息站的水泥護欄，隨後失控撞上停車格內的7輛車、3人受傷。

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▲疑似肇事男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

肇事的19歲謝姓駕駛表示，這台BMW是他在去年10月底交車，新車價為300多萬，全款繳清並沒有貸款。自己也沒做過超商店員，目前是從事攝影師、接觸虛擬貨幣跟美股、期貨等，同時自己家裡還有做廠房租賃行業。

謝姓駕駛肇事後也在IG發限動表示「昨天我發生了一場重大車禍，我的車子在事故中受損嚴重。這輛陪我度過了2萬公里的車車是我生活中的重要夥伴，帶給我無數美好回憶。」

▲19歲BMW男IG限動。（圖／翻攝IG）



謝男同時也還原事故現場「我從桃園高架下來進入平面國一的過程中，由於對路況不太熟悉，再加上我前兩年因為呼吸道疾病經常咳嗽，今年好轉很多，但當時突然咳嗽起來，感到不適，分散了注意力，才導致了這次事故的發生。誰也不想發生這樣的事情，所以請那些喜歡批評的人設身處地的了解我的處境。」

不過謝男實力相當有，因為另一張限動就是在看車了，表示「來服務中心送資料，順便看一下下一台車。」