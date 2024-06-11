國立屏東大學+仁寶電腦　建置全國首座國產量子運算中心

▲屏東大學資訊學院攜手仁寶電腦，建置全國首座國產量子運算中心 。（圖／屏東大學提供）

記者陳崑福／屏東報導



國立屏東大學與仁寶電腦雙方將共同推動設立「量子運算中心」，於今(11)日揭牌成立，該中心將由仁寶電腦提供GPU加速量子退火服務於學院輝達NVIDIA V100 GPU伺服器上，以支持國立屏東大學資訊學院的研究工作，並通過學術期刊發表與相關產業合作，共同推進量子運算技術的研究和應用。

屏東大學資訊學院與仁寶電腦聯手合作，正式啟動全國首座國產量子退火運算中心。這一突破性項目標誌著我國在量子運算領域的重大進展，改變了以往量子退火電腦由國外技術壟斷的局面。

屏東大學指出，在此之前，全球量子退火電腦的技術主要掌握在加拿大和日本等公司手中。這使得我國的師生在進行量子運算實驗時，不得不依賴昂貴的國外技術和設備，承擔巨大的經費壓力。然而，隨著該校與仁寶電腦的合作，這一情況將得到根本性的改變。

屏東大學陳永森校長表示，「今天，我們見證了一個歷史性的時刻。國立屏東大學與仁寶電腦的合作不僅僅是一個技術項目，更是一個為國家科技創新奠定基礎的重要舉措。這個量子運算中心的建設，標誌著我國在量子退火技術自主創新方面邁出了堅實的一步。我們相信，這個中心將成為國內外學術交流與研究合作的重要平台，推動量子科技的快速發展。」

仁寶電腦智慧裝置事業群陳怡欽處長說，「我們致力於推動國內GPU加速量子退火技術的自主研發，這次與屏東大學的合作，是我們實現這一目標的重要一步。我們期待這個中心能夠為國內的量子運算研究提供強有力的支持，培養更多的量子運算人才。」

該中心的建立，不僅為國立屏東大學的師生提供了一個進行GPU加速量子退火運算實驗的新平台，未來也將為國內其他大學和研究機構提供技術支持，推動我國量子技術的整體進步。這一里程碑式的合作，預示著我國在量子運算領域的獨立自主與技術創新邁出了堅實的一步。