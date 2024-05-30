欠2百萬所得稅一拖17年　屏東執行分署6／4拍賣他蛋白區建地

▲屏東執行分署拍賣竹田建地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於6月4日辦理「123拍賣會」，本次最吸睛的不動產是距離竹田火車站僅1公里的一筆土地，該筆土地為建築用地，面積48.4坪，總價106萬4000元，平均每坪不到2萬2000元。

這塊土地的義務人是因為滯欠96至99年間綜合所得稅被移送執行，目前總欠金額約200萬元，屏東執行分署希望能順利拍出該筆土地，為國庫追回這筆已拖了17年的欠款。

該土地產權完整，距離國三麟洛交流道約10分鐘車程，且縣政府開發中的「屏東縣健康產業園區」位於竹田，具有醫療長照與休閒照護的利多因素，雖有第三人的廢棄建物坐落其上，拍定後可依現況點交，對於屏東蛋白區土地有興趣的民眾，可以趁這次二拍進場。

這次法拍會動產還有實用的中古白色冷凍車一輛，排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材從業人員，歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有座落屏東市、長治、萬丹、崁頂與泰武的土地，屏東分署歡迎想買不動產的民眾，多加利用通訊投標，在6月3日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於6月4日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。