鋁錠工廠違反空污法挨罰72萬　屏東分署5／29法拍生產設備

▲屏東執行分署拍賣屏南工業區一家鋁錠製造公司的生產設備 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於5月29日在屏南工業區就地拍賣一家鋁錠製造公司的生產設備，共有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，歡迎業者及有興趣的民眾前往競標。

屏東執行分署表示，本件義務人係鋁二級冶煉業者，從金屬廢料提煉鋁金屬，因為製程中產生大量明顯粒狀污染物，屏東縣政府環保局111年稽查後依據空氣污染防制法開罰72萬元。

該公司原本另有滯欠營業稅、營所稅、勞健保等費用陸續移送至分署執行，期間負責人雖曾辦理分期但未正常繳款，已被廢止分期，目前總欠約700萬元，拍賣所得將用以清償義務人滯欠國庫的款項。

分署於上個月底曾拍賣義務人廠區內的其他設備，當天喊價競爭激烈，最熱門的鋁錠輸送機從15萬元起標，現場競買民眾熱烈出價多達86次，最後以33萬5000元拍定，包括鋁錠疊錠機、重油儲槽桶、柴油桶及裝卸台等其他設備，在主持書記官一路喊到燒聲的拍賣程序後，當日一拍雖僅拍出5項標的，總拍定金額卻高達71萬7000元。

5月29日的拍賣為二拍，只要達底價一半就有機會把物件帶回家，當天上午10點至10點半開放登記及觀覽拍賣物，10點半喊價拍賣，可當場刷卡、付現或以本行即期支票繳款，拍賣地點在屏東縣枋寮鄉東海村科技路61號，詳情請參閱分署官網拍賣公告或來電洽詢。