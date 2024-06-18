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地震將可預測？最新研究：衛星發現地震前「異常數據」

▲▼土耳其強震，南部哈泰省（Hatay）遭到重創。（圖／路透）

▲土耳其2023年2月6日發生強震，南部哈泰省（Hatay）遭到重創。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣今年地震頻傳，0403地震後餘震不斷，讓許多人擔憂，也希望可以預測地震，避免嚴重的災情發生。對此，有最新研究指出，目前可以透過衛星檢測到地震發生前出現電磁異常，未來可能藉此開發出地震預警系統。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，伊朗德黑蘭大學（University of Tehran）的阿洪扎德（Mehdi Akhoondzadeh）教授，分析2023年2月6日土耳其和敘利亞邊境附近發生的兩次地震前後的各種衛星數據，發現地震前12至19天內，鎮區的地表溫度明顯異常，且震前5至10天大氣中的水蒸氣、甲烷水平、臭氧和一氧化碳等參數異常。

阿洪扎德指出，地震前1至5天發生「電離層異常現象」，溫度會從地面、大氣層至電離層中發生變化，尤其在大氣層及電離層等較高層最為明顯，可推測訊號異常的來源可能來自地面，也可作為預警地震發生的一種參考方式

阿洪扎德表示，「他利用CSES-01衛星的數據，首次檢測到2023年2月6日土耳其地震之前電離層的異常現象」，「透過研究與多個地震前兆相關的異常，檢測真實異常的不確定性會降低，這可以有效地創建誤報率較低的地震預警系統」。

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