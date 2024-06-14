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大陸 大陸焦點 特派現場

好熱！吐魯番地表溫度測到75度　河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

記者魏有德／綜合報導

大陸北方地區6月逐漸進入「高溫炙烤」模式，多地出現40度以上的高溫，部分學校還直接放假應對，防止學生中暑出現意外。有「火洲」之稱的新疆吐魯番地區是大陸最炎熱乾燥的地方之一，才進入2024年夏季，當地已出現平均攝氏40度的氣溫，火焰山風景區更是一度測出地表溫度「75度」的高溫。

▲大陸高溫天氣。（圖／翻攝微博）

▲新疆吐魯番火焰山景區測出地表溫度75度高溫。（圖／翻攝微博）

《中新網》報導，在火焰山景區，雖然高溫炙烤，但遊客熱情不減，大家打著遮陽傘、戴著墨鏡，在景區內遊覽、合影，體驗用沙堆烤雞蛋。為了應對高溫天氣，提升遊客旅遊體驗，景區採取了多項防暑降溫措施。

▲大陸高溫天氣。（圖／翻攝微博）

▲河南平頂山民眾在陽台養的蝦被「熱熟了」。（圖／翻攝微博）

數據顯示，大陸這波高溫天氣自8日開始，16日至18日，華北、黃淮等地將再度迎來高溫天氣，不僅部分地區氣溫可達攝氏40度以上，河南等地高溫或將貫穿6月中旬，屆時，不排除地表溫度會再度攀升到攝氏60度以上。

透過大陸全國地表溫度排行榜可以發現，河南、河北、陝西、山西、新疆等地部分區域地表溫度超過攝氏69度。其中，新疆吐魯番、河南沁陽和陝西西安地表溫度更達到攝氏72度以上，滾燙的地面猶如「人肉鐵板燒」。

▲大陸高溫天氣。（圖／翻攝微博）

▲大陸民眾把螞蟻丟在滾燙的路面上，瞬間一動也不動。（圖／翻攝微博）

一名居住在河南平頂山的民眾透露，她在清晨醒來後發現，陽台上養殖的寵物蝦竟「變紅了」，初步判斷懷疑是由於水溫過高，這隻蝦不耐炎熱而直接失去生命；也有一名男子將手中的「螞蟻」丟到滾燙的路面上測試，沒想到，螞蟻扭動了幾下便一動不動，被高溫燙熟了。

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