4星座男「把愛情擺第一」！愛得深也傷得重

▲愛得深也容易被傷得重的4星座男，把愛情擺在第一位。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人都認為只有女人才把愛情放在人生當中最重要的位置，好像追求愛情才是女人的專利，但事實上很多男人也把愛情看得很重，只是也許不會掛在嘴上，或者是放在心裡頭深深地在意，對於愛情這件事總是著力很深，願意花很多的心力、物力在談戀愛上，或是愛得很深也容易因此傷得很重，卻還是不願意放棄找自己的真命天女，哪些星座男人是這樣的性格呢？一起來看看吧！

※請參考太陽&金星星座

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第4名：處女男

為愛付出、奉獻很多的男人如果要做個排行，那麼處女男應該是前3名的命，這是一個為了愛情、為了心愛的人會很努力拿出自己所有的星座，很多處女男都是「人生因服務而存在」的奉行者，因此為了女友全心全意付出。

只是處女男多半不是太浪漫的類型，或是他們營造出的浪漫實在是有點差強人意，只是處女男都是真心真意的，特別是遇到自己認定的真命天女時，他們的努力是有目共睹的，所以常常也是「有了老婆就忘了老媽」的代表性星座人物。

第3名：雙魚男

追求愛情的美好與甜蜜，每天都想在浪漫的生活裡過活，這是許多雙魚男自然而然會去做的事，從愛情上頭得到樂趣，會讓雙魚男天天都覺得很開心。當然，愛情總不可能天天都是幸福美滿，也會有很多的失意和不如意。

但雙魚男本身還是會天真地覺得，也許下一段愛情就會達到自己那個浪漫美好的標準，所以勇往直前、戀愛一直談下去，擁有浪漫美好的感情生活就會讓雙魚男活力滿滿，要說他們是為了愛情而生的男人，倒是一點也不過分。

▲不論是幾歲的獅子男，都享受談戀愛的甜蜜滋味。（示意圖／達志）

第2名：獅子男

看起來表面上對愛情或許有點不屑一顧，但是獅子男不管幾歲，對愛情都像是青春期的男孩一樣的熱衷，他們非常喜歡談戀愛的感覺，沉浸在愛情裡頭的滋味非常甜美，會讓獅子男非常的沉醉，不管是幾歲都想要經常體驗。

這當然也是很多獅子男容易花心的原因，然而當獅子男找到自己的真命天女、找到自己生命中的那個皇后時，獅子男可是會把這個女人當成自己的私有產業範圍，其他男人敢跨過界線，獅子男可是會全力維護主權，一生都會抓緊緊不肯放。

第1名：巨蟹男

巨蟹男對愛情的重視是非常高的，也許這跟很多巨蟹男都覺得該先成家、後立業有關，找一個自己生命中的真命天女，這對巨蟹男來說是極為重要的事，「對的人」才有辦法成為一個好老婆，談戀愛就是找「對的人」結婚的一個重要過程。

坦白說，巨蟹男的愛都反應在過度「關心、喜歡」的態度上面，他們往往容易為了心愛的人而心情高低起伏，每天的心思好像都牽動在另一半的身上，深深地受到影響，從好的角度上來看，這是一種全心全意為愛付出的表現吧！

本文經授權轉自：亞提米斯《戀愛第一！一生情命的星座男人》