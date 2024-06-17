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大陸 大陸焦點 特派現場

對熊貓吐口水慘了！12名奧客終身禁止進入

▲福寶。（圖／翻攝自微博／中國大貓熊保育研究中心）

▲福寶12日上午首次公開亮相。（圖／翻攝自微博／中國大貓熊保育研究中心）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日，成都大熊貓繁育研究基地發布了一系列關於遊客不文明行為的通報，對多名違規遊客進行了處罰並禁止其終身再入園參觀。

綜合陸媒報導，在2024年4月至6月期間，成都大熊貓繁育研究基地多次發生遊客不遵守規定、擾亂大熊貓和小熊貓生活環境的事件。以下為部分違規案例：

4月10日，毛某某在參觀期間向大熊貓室外活動場內吐口水，被安保人員發現並要求其簽訂文明參觀承諾書，最終被終身禁止入園。4月14日，夏某某的孩子向大熊貓場內扔竹筍，雖未對大熊貓造成直接危害，但同樣被終身禁止入園。4月21日，程某某的孩子向大熊貓場內扔棒棒糖棍，處罰措施與前述類似。4月24日，劉某某向大熊貓場內扔竹筍，受到同樣的處罰。

此外，5月1日，何某向大熊貓場內扔香煙，並在5月2日，舒某違規將雨傘伸入大熊貓場內，致使雨傘落入場內。這兩人均被終身禁止入園。5月21日，王某與孫某某攜帶寵物入園，拒絕配合簽署承諾書，最終由警方帶離園區，並被終身禁止入園。6月13日，陳某某與彭某在小熊貓區域違規投喂小熊貓，第二次投喂時被發現，均被終身禁止入園。6月15日，杜某某向大熊貓場內扔雞蛋，呂某某的孩子向大熊貓場內扔麵包，二人均被終身禁止入園。

此前，春節期間，成都大熊貓繁育研究基地也曾處罰多名違規遊客。2月17日，田某某向大熊貓2號別墅內投擲蘋果，周某某向小熊貓2號別墅內投擲蘋果，均被終身禁止入園。2月12日，高某某向江月館室外活動場內投擲物品，2月11日，李某某向大熊貓活動場內扔甘蔗，2月12日，劉某某私自跨越警戒線向大熊貓活動場內扔石頭，2月14日，秦某某向大熊貓活動場內扔香蕉皮，這些違規行為也導致相關遊客被終身禁止入園。

針對以上事件，成都大熊貓繁育研究基地強調，所有遊客在參觀時需遵守入園規定，嚴禁攜帶寵物、易燃易爆物品及有毒有害物品入園，不投喂、不拋物、不吸煙、不拍打玻璃，文明參觀，共同守護國寶大熊貓和小熊貓的安全和健康。園內專業人員對所有大熊貓和小熊貓進行了檢查和觀察，目前牠們的身體狀況良好，園方將持續關注牠們的健康。

成都大熊貓繁育研究基地及熊貓谷，作為「大熊貓遷地保護生態示範工程」，以保護和繁育大熊貓、小熊貓等中國特有瀕危野生動物而聞名。春季期間，熊貓谷迎來了大量參觀遊客，連續7天門票提前售罄。園方提醒廣大遊客，文明參觀是對動物和自身安全的最大保障。
 

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