韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

▲藍委張智倫轉送印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給韓國瑜收藏紀念。（圖/張智倫提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（17日）是立法院長韓國瑜的67歲生日，國民黨立委也紛紛送上生日祝福及禮物，張智倫送上有韓國瑜生日密碼流水編號「460617」的百元鈔票給韓國瑜收藏，陳菁徽則說日前已先送了花跟卡片，祝福韓國瑜主持議事越來越順暢、「頭髮不要再掉了」。洪孟楷則分享韓國瑜曾說的一段話，直呼韓充滿人生智慧。

張智倫表示，當國民黨全力推動國會改革，韓國瑜總是扛住壓力，無懼民進黨責難，公平公正主持議事，還以幽默化解衝突氛圍，是最辛苦、也最受庶民歡迎的院長。此外，張智倫也說，一位中和鄉親為了表達對韓院長的感謝，特別準備「460617」流水編號的百元鈔票，給在「民國46年6月17日」過生日的韓院長收藏紀念，並交代自己一定要送交韓院長手中，真的相當有紀念意義。

陳菁徽則是拿著韓國瑜Q版小公仔送上祝福，且上周就已經送花給韓國瑜，還送了一張卡，謝謝韓提醒大家穿西裝來開會，但自己也很憂心不同陣營如果打起來，會不會認錯人，所以也有建議，是否每個黨團做同色系西裝，大家可以輕鬆分辨出自己的陣營。

洪孟楷說自己今年因為擔任黨團幹部的關係，有較多時間參與協商或是陪同接待外賓，近距離與韓國瑜接觸，更能感受到韓國瑜的人生歷練及智慧的想法及談話。

洪孟楷也分享韓國瑜曾說過的一段話，「正道職業者，希望能把盲目的人變聰明。看到人生的智慧與方向；用幻術手法取巧者，則希望把聰明的人變盲目，讓人們只看見他想讓人看見的。」

洪孟楷感嘆，雖然道理看似簡單，但透過韓生動肢體和幽默的口吻講出，就格外令人印象深刻，也因為韓的高聲量，使得本屆朝野協商直播很多人看，但也變成許多綠營刻意製造衝突的舞台、汙衊韓國瑜不客觀。

▼韓國瑜慶生。（圖／翻攝臉書）

▼藍委張智倫轉送印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給韓國瑜收藏紀念。（圖/張智倫提供）