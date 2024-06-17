　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

▲▼藍委張智倫轉送印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給韓國瑜收藏紀念。（圖/張智倫提供）

▲藍委張智倫轉送印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給韓國瑜收藏紀念。（圖/張智倫提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（17日）是立法院長韓國瑜的67歲生日，國民黨立委也紛紛送上生日祝福及禮物，張智倫送上有韓國瑜生日密碼流水編號「460617」的百元鈔票給韓國瑜收藏，陳菁徽則說日前已先送了花跟卡片，祝福韓國瑜主持議事越來越順暢、「頭髮不要再掉了」。洪孟楷則分享韓國瑜曾說的一段話，直呼韓充滿人生智慧。

張智倫表示，當國民黨全力推動國會改革，韓國瑜總是扛住壓力，無懼民進黨責難，公平公正主持議事，還以幽默化解衝突氛圍，是最辛苦、也最受庶民歡迎的院長。此外，張智倫也說，一位中和鄉親為了表達對韓院長的感謝，特別準備「460617」流水編號的百元鈔票，給在「民國46年6月17日」過生日的韓院長收藏紀念，並交代自己一定要送交韓院長手中，真的相當有紀念意義。

陳菁徽則是拿著韓國瑜Q版小公仔送上祝福，且上周就已經送花給韓國瑜，還送了一張卡，謝謝韓提醒大家穿西裝來開會，但自己也很憂心不同陣營如果打起來，會不會認錯人，所以也有建議，是否每個黨團做同色系西裝，大家可以輕鬆分辨出自己的陣營。

洪孟楷說自己今年因為擔任黨團幹部的關係，有較多時間參與協商或是陪同接待外賓，近距離與韓國瑜接觸，更能感受到韓國瑜的人生歷練及智慧的想法及談話。

洪孟楷也分享韓國瑜曾說過的一段話，「正道職業者，希望能把盲目的人變聰明。看到人生的智慧與方向；用幻術手法取巧者，則希望把聰明的人變盲目，讓人們只看見他想讓人看見的。」

洪孟楷感嘆，雖然道理看似簡單，但透過韓生動肢體和幽默的口吻講出，就格外令人印象深刻，也因為韓的高聲量，使得本屆朝野協商直播很多人看，但也變成許多綠營刻意製造衝突的舞台、汙衊韓國瑜不客觀。

▼韓國瑜慶生。（圖／翻攝臉書）

▲▼韓國瑜慶生。（圖／翻攝臉書）

▼藍委張智倫轉送印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給韓國瑜收藏紀念。（圖/張智倫提供）

▲▼藍委張智倫轉送印有特殊流水編號「460617」的百元鈔票，給韓國瑜收藏紀念。（圖/張智倫提供）

ET快訊
快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句
畫面曝！「轎車如坦克」暴衝撞玉珍齋　遊客嚇傻
台積電挖到遺跡停工！　網驚：歷史系的復仇
POP心靈課程詐2584萬　教授醫生都被騙
快訊／駕快艇闖淡水河　陸男遭羈押禁見
快訊／玉珍齋遭撞慘況曝光！　業者喊：損失破百萬
大同區男街頭開槍　真理褲妹拉扯畫面曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

綠轟白淪廢票聯盟　缺席救黨產付委表決「包牌當小藍」

藍議員也收到陸方合作信！　黃揚明酸側翼：會信的不是笨就是壞

賴清德今會工商協進會　未回應調整非核家園政策時間表

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

調閱數位身分證文件被塗黑　內政部：依法遮蔽

陸邀台藝人成立「台灣擁和黨」　內政部示警勿觸《國安法》

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

綠轟白淪廢票聯盟　缺席救黨產付委表決「包牌當小藍」

藍議員也收到陸方合作信！　黃揚明酸側翼：會信的不是笨就是壞

賴清德今會工商協進會　未回應調整非核家園政策時間表

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

調閱數位身分證文件被塗黑　內政部：依法遮蔽

陸邀台藝人成立「台灣擁和黨」　內政部示警勿觸《國安法》

新人測試會連魔鷹都來看　洪總：觸身球很常見

對鏡頭調情！李沐「當ASMR情色直播主」大尺度演出

外送員也喊貴！夜市「1小吃」公認最盤　老闆怒貼公告：可以不買

張學友一開口他秒噴淚！　準金曲新人激動喊：可以這麼幸福嗎

桃園體育局力挺　2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打

Apple Watch還能這樣用　獸醫綁在1部位「測獅子心率」震撼畫面曝

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每周2天「免運吃到飽」

《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍　牛津大學連續7年認證

統一獅下半季首次「攻蛋」　閻奕格、陳勢安7月7日獻唱

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

罷免高虹安被負評灌爆！筆耕小書店結束連署作業合作

「最大立委」再飆驚句　翁曉玲要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

黃埔百年校慶　效忠血幅封印「不能說的名字」

快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳水　海軍曝原因：與家人互動有關

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

曹興誠：中共若掌控立院　可癱瘓台灣行政司法

恩師批「膨脹成太上皇！」　黃國昌回應了

黃捷放話「我來處理妳！」　徐巧芯酸8+9：62天前嗆告也沒下文

無字天書？數位身分證14億打水漂　藍委驚爆文件竟全被塗黑

銘傳艦24歲上兵深夜跳海游上岸求救　國防部回應了

大巨蛋積水又漏水　遠雄道歉曝原因

賴清德軍人讀訓不講「擁護國民政府」！改喊中央　韓國瑜也覆誦

基進黨明告發　黃國昌：智商堪虞

獨／民眾黨互評機制　黨內憂友誼大賽

更多熱門

相關新聞

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

立法院長韓國瑜今67歲生日，不少人獻上祝福，他也曝光由副院長江啟臣，以及任職高雄市長時期的副市長李四川，為他慶生的慶生照，並喊願國泰民安、百姓安居樂業。

「16間科技台灣之光」都在國民黨執政時成立

「16間科技台灣之光」都在國民黨執政時成立

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

數位身分證文件被塗黑　內政部：依法遮蔽

數位身分證文件被塗黑　內政部：依法遮蔽

關鍵字：

國民黨韓國瑜生日立法院

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面