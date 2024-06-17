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【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

▲▼家電,LG電子,ARTCOOL™,變頻空調,美感。（圖／LG電子提供）

▲LG ARTCOOL™潮酷系列變頻空調推出霧面米、鏡面黑兩款美型色系，以簡約的韓系風格打造時尚有型的室內空間。

圖、文／LG電子提供

近年消費者對居家美感要求逐漸提升，家電除了要實用、耐用更同時要能兼顧空間風格與美學搭配，智慧家電領導品牌LG電子看準市場趨勢，推出全新 ARTCOOL™潮酷系列變頻空調，打破大眾對空調都是相似外觀的傳統印象，提供市面上少見的霧面米、鏡面黑兩種美型新選擇，搭配可隱藏的智慧顯示面板，大幅降低視覺上的繁複感，以簡約的韓系風格打造時尚有型的室內空間！除了擁有絕美外型，LG ARTCOOL™潮酷系列變頻空調也兼具強大效能，全機型內建WiFi，可透過ThinQ App智慧操控各項功能，並搭載雙迴轉變頻壓縮機，高效快速又節能省電，更配備熱交換器清潔功能，可輕鬆清潔空調內部，從根源減少空氣汙染與有害細菌，全面升級居家環境。

LG ARTCOOL™潮酷系列變頻空調即日起正式上市，LG不僅提供完善的售後服務，更為ARTCOOL™潮酷系列變頻空調提供長達十年的壓縮機保固，給予消費者安心耐用的長久承諾。此外，即日起至7月31日前購買LG ARTCOOL™潮酷系列變頻空調或其他指定機型 ，於官網登錄最高可獲得2,500元好禮即享券，申請政府節能補助及貨物減徵還能再省5,000元，炎夏來臨快為家中空調全面升級！

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