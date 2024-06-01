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日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相

▲récolte麗克特新一代小家電亮相，展現實用與美型兼具的品味之選。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

來自日本的「有意思の美學電器」récolte麗克特，昨日(5/31)於台北信義香堤廣場舉辦新品發表體驗會，展現實用與美型兼具的品味之選。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲récolte麗克特在信義區香堤廣場舉辦新品發表體驗會。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

台灣總代理丞閈企業深耕國內小家電市場多年，銷售連年創新高，2024新品發表體驗會特別邀請récolte麗克特日本社長岡野真二來台參與活動，並攜手人氣網紅一隻阿圓親自示範美味料理，展示了récolte麗克特產品的高效能與便捷性。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲récolte麗克特日本社長岡野真二親自示範美味料理。

récolte麗克特日本社長岡野真二表示，自2009年推出簡單、輕巧的廚房用具以來，品牌讓消費者重新認識食物的重要性，並與家人、朋友和同事共享美食的記憶與快樂，進入台灣市場至今也10年了，感謝消費者對新品牌的接受，隨著民眾對飲食的意識不斷提高，形成了日本所沒有的風格。期待能從台灣市場得到更多的創意與發想。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲récolte麗克特新一代小家電，有顏值也有實力。

récolte麗克特新一代小家電主打簡約、時尚、輕奢、小巧的風格，光是擺著就讓生活美感瞬間升級，而且操作簡單，有顏值也有實力，獨特設計與創新功能都令人眼睛一亮。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「IH料理電磁爐」搭配33公分大煎盤。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「經典烤箱」專為麵包料理設計4種獨家烤程。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲無線萬用調理機，採用新型馬達和電池。

丞閈企業品牌總監陳映任指出，此次有3大亮點新品：「IH料理電磁爐」搭配33公分大煎盤，加熱快速，擁有3大功能和7段火力，電線可拆卸方便收納；「經典烤箱」專為各種麵包料理設計，擁有4種獨家烤程，烤箱背後可打開方便清潔；「無線萬用調理機」採用新型馬達和電池，克服充電性產品蓄電不足的問題，調理杯也升級為玻璃，安全耐用。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲現場可以體驗FESTINO美容家電新品。

另外，專為女性需求開發的FESTINO美容家電新品也在發表會上同步展出。陳映任進一步說道，FESTINO源自於義大利文fesuthibaru，為慶典、喜慶日等意思，全新系列商品從負離子吹風機、柔光微風化妝鏡到奈米潔顏蒸臉器，同樣採日式簡約設計，讓女孩們在所有特別的日子裡盡情梳妝打扮，為美麗加分。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾能在商品體驗區，近距離感受各項新品的魅力。

活動現場設有商品體驗區，讓民眾親自試用，近距離感受各項新品的性能與設計。消費者紛紛表示，récolte麗克特產品美觀大方，使用起來心情愉悅，而且體積小巧、不佔空間，尤其適合小宅生活。

▲▼日式匠心打造餐桌上的儀式感　récolte麗克特新一代小家電亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

▲récolte麗克特持續引領美學電器潮流。

本著日式匠心堅持，récolte麗克特持續引領美學電器潮流，滿足民眾追求質感的需求，提出多元的生活提案，打造餐桌上的儀式感，為居家品味大加分。也期待為消費者帶來更多驚喜，讓每一天都充滿美好愉悅。

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