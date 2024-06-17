【廣編】LG全系列吸塵器大升級　實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界

▲智慧家電領導品牌LG無線吸塵器不斷推陳出新，今年一口氣新推出三個系列，使產品陣容更趨完整，實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界，滿足各式家庭需求！

圖、文／LG電子提供

近年輕巧且快速方便的吸塵器成為小資族與租屋族的選購趨勢，LG推出輕量界功能最強－LG CordZero™ A9 Air 快清式無線吸塵器，主機僅1.1公斤，外型輕巧簡約卻擁有強勁吸力，小資族不需再委曲求全；針對環境清潔要求極高，如有嬰幼兒的家庭，同步推出業界最頂級－LG CordZero™ A9X 系列All-in-One蒸氣濕拖無線吸塵器，結合自動集塵、蒸氣濕拖，吸力更提升至280W，且較前代機種重量再減輕，絕對是吸塵器界中的首屈一指的新選擇；而寵物家庭的清潔難題多，LG CordZero™ A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器專攻毛孩家庭，不僅吸力提升，集塵壓縮技術可輕易刮除纏繞毛髮，還有高速震動除蟎吸頭去除深層毛屑與過敏原，最強寵物家庭吸塵器非它莫屬！

恰逢年中「618購物節」，消費者於6月底前至LG官方線上商城購買LG A9 Air 快清式無線吸塵器，可享上市優惠價8,999元；即日起至6月20日搶先預購LG CordZero™ A9X 系列All-in-One蒸氣濕拖無線吸塵器現折3,000元！LG官方商城更獨家推出可自由選配配件的雪花銀色LG CordZero™ A9 K+系列快清式無線吸塵器 (型號A9K-SOLO)，6月底前加購吸頭或自動集塵座享優惠6折起，加購濕拖吸頭再送拋棄式抹布一組。透過LINE購物進入官網購買指定機種型號 還可享至少500點的LINE POINTS點數回饋 ，心動不如馬上行動！