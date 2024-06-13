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日圓走貶回饋饕客！這家鐵板燒聽到了：牛小排免費升級A5和牛

▲台中鐵板燒牛小排升級A5和牛免費，店家：日圓走貶回饋饕客。（圖／記者游瓊華攝）

▲因應日圓走貶，台中一家鐵板燒業者推出牛小排不用加價，可免費升級A5和牛以回饋饕客。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台東、新竹等都傳出有店家因應蛋價調降，宣布即日起加蛋不加價，讓消費者高喊是良心店家。台中也出現霸氣店家，新天地（8940）餐飲集團旗下的「樂葵法式鐵板燒」宣布，因應日圓走貶，過往鐵板燒套餐必須加價才能將美國牛小排升級為日本A5和牛，今起都免費升級。此舉讓消費者有感，店內平日訂位也從7成一舉跳升到近9成。

台中市鐵板燒餐廳林立、競爭激烈，新天地旗下的樂葵向來以高CP值備受饕客喜愛。最新的夏日套餐公布，1460元價格匯聚野生鬼頭刀、日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、日本A5和牛及櫻桃鴨胸等7大明星食材。

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新天地餐飲集團品牌行銷副總經理林國威透露，近期日圓創下近34年來的最低點，部分的日本進口食材價格往下降5到10%，品牌也決定將此回饋給饕客，新夏季菜單中的美國牛小排升級成A5和牛不加價，總價格維持1500元有找。林國威也提到，過往平日訂位約7成滿，活動自6月推出後，訂位已經逼近9成，假日訂位更得提早一個月預訂才行。

▲台中鐵板燒牛小排升級A5和牛免費，店家：日圓走貶回饋饕客。（圖／記者游瓊華攝）

▲同樣推出夏季菜單的還有高檔火鍋業者《匠極緻鍋物》。（圖／業者提供）

同樣推出夏季菜單的還有高檔火鍋業者《匠極緻鍋物》主打以4L帝王蟹、南非活鮑魚、日本生蠔、北海道生食級干貝與日本A5和牛等頂級食材，並結合鳳梨、檸檬、芒果等酸甜引味，並以日式懷石料理方式呈現。

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