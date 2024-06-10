新竹東區買牛肉麵！孕婦舀一口見「蟑屍泡湯」嚇宮縮　外送慘背鍋

▲原PO孕嫂吃到蟑螂牛肉麵，激動到宮縮。（圖／翻攝自新竹爆料公社，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

有新竹民眾在外送平台上訂新竹東區一間牛肉麵，開吃時卻發現湯裡有一整隻蟑螂，可吃那一碗的剛好是孕婦，頓時激動到宮縮。第一時間反映，店家沒有道歉還推給外送人員，讓原PO氣到不行，許多新竹人也傻眼。不過，事後一名自稱業者的網友現身留言處說明並致歉，「會更加注意食品安全與加強衛生。」

※文末有未馬賽克蟑螂照，害怕者慎入。

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有網友在「新竹爆料公社」發文，不滿直呼「厲害的蟑螂牛肉麵，還推給外送人員，厲害厲害！」說一家人沒有要求店家賠償，只是希望對方道歉，因為吃到蟑螂牛肉麵的是懷孕的二嫂，嫂嫂因此激動到宮縮，沒想到店家沒道歉還推給外送人員，「態度如此糟糕」、「希望他們可以注重一下環境整潔以及衛生。」

貼文一出，許多新竹人也傻眼，「太誇張了吧！就只是要道歉而已，不道歉還態度不好」、「我是沒聽過跑外送還自備蟑螂的故事啦」、「好扯！還推給外送員，有誰跑外送跑到一半會把蓋子打開、丟一隻蟑螂進去」、「不敢承認還嫁禍，真差勁」、「真是沒擔當的店家。」也有網友表示，「夏天真的少外食，每個社團，每天都有蟑螂美食。」

值得注意的是，留言處就有一名自稱是業者的網友留言，「針對今天的事情，本人在此獻上十二萬分的歉意！」發言者稱自己當天不在現場，「就請容我就我所知的情況回覆一下，我們的產品裡面出現蟑螂我們責無旁貸，我們會更加注重清消問題。」

接著業者解釋，他們會推卸責任給外送人員的始末，「當版主打電話來告知湯裡有蟑螂，我們的工作人員很震驚，同時現場也有點忙，詢問版主的餐點，你回覆點了兩碗湯，所以就去查了一下究竟是哪筆訂單，因此查到有一單是15:32訂餐、外送人員15:49取餐，而你是17:00才取到餐，所以才有了這層誤會。」

業者隔空向外送員致歉後，承諾會退費給消費者，也會親自致電道歉、討論補償事宜。最後業者還特地補充外帶打包流程，強調用湯匙舀取牛肉時，如果有那麼大隻的蟑螂一定看得到，接下來用夾子夾蔥和青江菜，「最後舀湯，我們的湯是牛肉清湯，裡面不會有其他東西，若是舀湯起來有蟑螂也是會察覺」，稱開店不易、他們不會自己「加料」，但今後會更注意食品安全、加強衛生。