吃水餃突咬到硬物　吐出來一看「竟是蟑螂蛋」！他傻眼：不是紅豆

▲水餃餡裡有蟑螂蛋。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著食安連連出狀況，外食族越來越謹慎，一名網友崩潰表示，在外送平台點了2盒水餃，第一盒吃到最後一顆時，牙齒突然「嗑」一下，吐出來看一眼以為是吃到紅豆，但仔細一看，居然是蟑螂蛋，嚇得他不敢吃第二盒，「整盒水餃差點給他吐出來」，貼文掀起網友討論。

有網友在臉書「爆料公社二社」發文，在外送平台訂了兩盒水餃，口味分別是韭菜跟高麗菜，開了第一盒享受，吃到最後一顆時，咬到硬硬的東西，吐出來看一眼，「這不是紅豆啊，這是蟑螂蛋欸，X的，我整盒水餃差點給他吐出來」，另外一盒高麗菜水餃完全不敢動，「有勇者想吃吃看嗎？」

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貼文曝光，網友直言「最近食安都是蟑螂，外面吃東西真的要小心」、「紅豆水餃… 甜的？」「沒事，這紅豆應該是熟了」、「我小時候吃紅豆豆花也是咬到一個嘎嘣脆」、「願君多咀嚼，此物最相思」、「最近這氣候蟑螂特別活躍」、「沒事，蟑螂都孵出來了，在別顆餃子裡，你這碗只能算是紅燒蛋殼」、「我要吐了」。

也有網友緩頰，「其實不管哪一間店家，只要做食物的都會 ！自己家裡也會有蟑螂了！只是看店家要怎麼處理」、「若是今天在用餐區看見美洲蟑螂（大蟑）希望大家多見諒，當然還是希望完全沒有，因為那是外來的，餐廳裝潢得再嚴密，也不知道牠們從哪鑽進來，但今天若是在餐食裡發現那就真的不應該，代表廚房不用心」。