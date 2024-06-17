快訊／解放軍前艦長駕艇衝淡水河　喊「投奔自由」遭羈押禁見

記者黃宥寧／台北報導

本月8日，陸籍男子阮芳勇駕駛快艇從福建直闖淡水河口，還與渡船頭業者的交通船發生擦撞，他第一時間向海巡署表示「投奔自由」，士林地檢署即刻由國安專組檢察官分案偵辦。今（17）日檢方首借提阮男釐清案清，訊後當庭逮補，依違反《入出國及移民法》向法院聲請羈押。士林地院訊問後，裁定收押禁見。

年約60歲阮芳勇趁端午節前夕，駕駛小型快艇從福建漁港出發，悄無聲息直衝淡水河域，更在淡水渡船碼頭爽靠岸，宛如遊客上岸，尤其他長相斯文配戴一副眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱，曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡念頭。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（資料圖／記者張君豪翻攝）

然而，海委會主委管碧玲11日受訪說，「這種嚮往台灣生活、要投奔自由說詞經常會碰到」，不排除是一種測試（海防），因過去一年以來共有18個偷渡案，但此次不同的地方是「人」，比較像是臨時找到的人做的事情，更直言阮男曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長。

日前，士檢新聞稿指出，大陸人民阮男，未經許可進入台灣地區，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段罪嫌，經移送由檢察官訊問後，交由移民署新北專勤隊依法收容，由國安專組檢察官，為確保國家安全，深入調查、釐清事件經過。

今（17）日檢方由海巡署從宜蘭收容所借提阮男，開庭訊問後認其犯罪嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押；下午法院開庭審理後，裁准羈押禁見。可抗告。