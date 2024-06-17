　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／解放軍前艦長駕艇衝淡水河　喊「投奔自由」遭羈押禁見

記者黃宥寧／台北報導

本月8日，陸籍男子阮芳勇駕駛快艇從福建直闖淡水河口，還與渡船頭業者的交通船發生擦撞，他第一時間向海巡署表示「投奔自由」，士林地檢署即刻由國安專組檢察官分案偵辦。今（17）日檢方首借提阮男釐清案清，訊後當庭逮補，依違反《入出國及移民法》向法院聲請羈押。士林地院訊問後，裁定收押禁見。

年約60歲阮芳勇趁端午節前夕，駕駛小型快艇從福建漁港出發，悄無聲息直衝淡水河域，更在淡水渡船碼頭爽靠岸，宛如遊客上岸，尤其他長相斯文配戴一副眼鏡，身穿短襯衫配西裝褲，既整齊又乾淨，與一般狼狽偷渡客截然不同。他聲稱，曾發布不利中共言論，被陸官方鎖定，導致被限制出境，故起了偷渡念頭。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（資料圖／記者張君豪翻攝）

然而，海委會主委管碧玲11日受訪說，「這種嚮往台灣生活、要投奔自由說詞經常會碰到」，不排除是一種測試（海防），因過去一年以來共有18個偷渡案，但此次不同的地方是「人」，比較像是臨時找到的人做的事情，更直言阮男曾經擔任過海軍，還做過艦艇艇長。

日前，士檢新聞稿指出，大陸人民阮男，未經許可進入台灣地區，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項後段罪嫌，經移送由檢察官訊問後，交由移民署新北專勤隊依法收容，由國安專組檢察官，為確保國家安全，深入調查、釐清事件經過。

今（17）日檢方由海巡署從宜蘭收容所借提阮男，開庭訊問後認其犯罪嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押；下午法院開庭審理後，裁准羈押禁見。可抗告。

ET快訊
快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句
畫面曝！「轎車如坦克」暴衝撞玉珍齋　遊客嚇傻
台積電挖到遺跡停工！　網驚：歷史系的復仇
POP心靈課程詐2584萬　教授醫生都被騙
快訊／駕快艇闖淡水河　陸男遭羈押禁見
快訊／玉珍齋遭撞慘況曝光！　業者喊：損失破百萬
大同區男街頭開槍　真理褲妹拉扯畫面曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

硬起來！酒駕女國3自撞亡　國道七隊封閉交流道入口攔檢酒測

恐怖畫面曝！鹿港「轎車如坦克」暴衝撞進玉珍齋　遊客們目擊嚇傻

超衰！嘉義男站騎樓下遭飾板砸頭　市府要店家限期修繕

快訊／解放軍前艦長駕艇衝淡水河　喊「投奔自由」遭羈押禁見

POP心靈課程詐2584萬　教授醫生「社會賢達」都被騙

玉珍齋遭撞現場慘況曝光！　業者喊「損失破百萬」：拚明天復業

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝「睡夢中停止呼吸亡」恐怖專業手法

炸街猴太超過！排氣管爆出110分貝　逼近「飛機停機坪」噪音

國2桃園段砂石車爆胎撞2車！小黃變「夾心餅」　一度回堵3公里

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

硬起來！酒駕女國3自撞亡　國道七隊封閉交流道入口攔檢酒測

恐怖畫面曝！鹿港「轎車如坦克」暴衝撞進玉珍齋　遊客們目擊嚇傻

超衰！嘉義男站騎樓下遭飾板砸頭　市府要店家限期修繕

快訊／解放軍前艦長駕艇衝淡水河　喊「投奔自由」遭羈押禁見

POP心靈課程詐2584萬　教授醫生「社會賢達」都被騙

玉珍齋遭撞現場慘況曝光！　業者喊「損失破百萬」：拚明天復業

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝「睡夢中停止呼吸亡」恐怖專業手法

炸街猴太超過！排氣管爆出110分貝　逼近「飛機停機坪」噪音

國2桃園段砂石車爆胎撞2車！小黃變「夾心餅」　一度回堵3公里

對鏡頭調情！李沐「當ASMR情色直播主」大尺度演出

外送員也喊貴！夜市「1小吃」公認最盤　老闆怒貼公告：可以不買

張學友一開口他秒噴淚！　準金曲新人激動喊：可以這麼幸福嗎

桃園體育局力挺　2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打

Apple Watch還能這樣用　獸醫綁在1部位「測獅子心率」震撼畫面曝

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每周2天「免運吃到飽」

《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍　牛津大學連續7年認證

統一獅下半季首次「攻蛋」　閻奕格、陳勢安7月7日獻唱

宜蘭3人獲得百大青農獎　林姿妙勉持續發光發熱

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

女罹漸凍症悶死2歲女兒　自戕獲救被起訴

即／銘傳艦24歲上兵深夜跳海！游到和平島求救

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

即／國3酒駕女自撞壓引擎蓋下　 搶救一夜不治

獨／租屋處深夜惡火　日籍男星昏迷291天現況曝

17歲少年持刀猛砍陸軍一兵　他腿部動脈遭砍斷慘亡

更多熱門

相關新聞

北市警官騎車上班遇死劫　大貨車司機亂停遭起訴

北市警官騎車上班遇死劫　大貨車司機亂停遭起訴

北市警局少年隊預防組莊姓組長去年3月27日上午騎車上班，行經南港區市民大道8段時，擦撞到路邊爆閃燈，再碰撞路邊大貨車左後車尾，向前滑行倒地，送醫搶救仍回天乏術。士林地檢署認，莊姓警官未採取必要安全措施，為肇事主因，邱姓駕駛未將爆閃燈放正確位置，為肇事次因，仍依過失致死罪起訴。

即／柯旻豪押212天　「想老婆」求交保

即／柯旻豪押212天　「想老婆」求交保

恩比德談七六人補強眼神飄向喬治

恩比德談七六人補強眼神飄向喬治

命理大師詹惟中遭控抄襲結局曝！

命理大師詹惟中遭控抄襲結局曝！

人口老化現象！65歲銀髮司機登場 陸多地出租車駕駛年齡上限放寬

人口老化現象！65歲銀髮司機登場 陸多地出租車駕駛年齡上限放寬

關鍵字：

士林地檢署阮芳勇出入國移民法大陸快艇

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面