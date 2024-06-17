快訊／柯旻豪押212天「想老婆」求交保　班霸喊窮：要去海外兼職

▲SBL裕隆隊前球員柯旻豪理涉打假球、簽賭羈押已212天。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆隊15名球員爆打假球、簽賭，被依違反《運彩條例》等罪起訴，柯旻豪淪唯一被羈押的球員。今（17）日士林地院開庭，柯請求以50萬元交保說「很想老婆、家人」會遵守法院提出的禁止事項；斑霸則喊窮說要去國外找工作賺錢，其人生都在台灣，沒道理不回來，請求法院解除限制出境。

從巔峰到低谷！被羈押212天的柯旻豪向法官說「羈押很久，真的很想老婆、家人」希望可以用50萬交保，也掛保證會與共同被告不見面，準時到法院，法院禁止事項也會遵守。

柯的辯護律師指出，先前法院延押理由提出有煙滅證據情形，經仔細看警詢筆錄，被告刪除紀錄是在2023年5月30日賽事結束後，不是在10月案發後為了規避刑責才刪除，甚至也提供吳季穎對話紀錄，至於與在逃翁嘉鴻也沒私交，故認羈押理由不復存在。

公訴檢察官王碩志主任表示，被告所述與其他被告確實有不同，且有煙滅證據情況屬實，又本件雖已密集審理，仍未能在7月1日前結束證人詰問之程序，且證人翁嘉鴻滯留未歸，羈押理由均存在，建請延長羈押。

▼班霸希望解除限制出境出國賺錢。（資料圖／記者黃宥寧攝）

遭限制出境、住居的班霸則透過通譯表示，自己從18歲就在台灣，除了台灣不知道其他國家，當然希望可以導正這件事（假球案），繼續在台工作，因為除了台灣不知道其他地方工作狀況，能夠繼續支援家人是目前最關心的事，如果台灣有工作，何必去國外，就是因為現在沒收入，最後更有些激動說「我的人生都在這、一切都在台灣，離開台灣沒道理不回來」。

其律師說，班霸遭球隊開除，工作簽被取消，生計有狀況，其過去收入都用在自己跟非洲家人，家人現在也無法支援，只能去海外找短期兼職工作維持生計，且被告有強烈動機留在台灣繼續訴訟，因為在台被定罪或通緝，其他國家不會發工作簽證，希望能以溫和替代處分取代限制出境。

檢提疑問說，被告被球隊、籃協宣告永不錄用，所以在台已無留戀之點，且經濟困難，如何支付機票費返台，仍有繼續限制之必要。