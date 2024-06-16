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台北通化街大樓今晨火警！　1女救出「無生命跡象」緊急送醫

▲通化街今晨火警，1人被救出。（圖／記者黃彥傑攝）

▲通化街今晨火警，1人被救出。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、張靖榕／綜合報導

台北市通化街大樓今（16日）晨發生火警意外，現場冒出火舌，警消人員已趕赴現場，目前救出一名住戶，已緊急送醫急救。

▲▼通化街今晨火警，1人被救出。（圖／記者黃彥傑攝）

通化街一處大樓火警，警消今晨紛紛趕抵現場，據了解現場冒出火舌，消防人員到場後佈線灌救，目前救出一名約70歲的女性住戶，救出時已無意生命跡象，緊急送醫。其餘住戶陸續疏散到一樓，採預防性送醫。

台北市消防局第二大隊副大隊長蔡長銘指出，送醫民眾共有5位，其中一人無生命跡象。

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