全球「最貴城市」前2名在亞洲！　台北排第69

▲香港是全球生活成本最高的城市。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美國人力資源顧問業者美世（Mercer）針對全球226個城市進行調查，結果發現全球生活成本最高的城市為香港，其次為新加坡，而瑞士的4個城市佔了第3至第6名；台灣則從去年的第57名下降至第69名。

美世近日公布《2024年美世生活成本調查》報告，針對全球226個城市的200多個項目的成本近行分析，包含交通、飲食、服裝、日常用品和娛樂花費。結果顯示香港為全球生活成本最高的城市，第二名為同樣位於亞洲的新加坡。

▲新加坡全球生活成本第二高的城市。（圖／VCG）



報告指出，昂貴的房屋市場還有交通、商品和服務成本的增加，是排名靠前的城市生活成本特別高的原因之一。另外，在分析每個城市的生活成本排名時，考慮了各城市200種產品的價格，其中包括一打雞蛋、一公升橄欖油和一家受歡迎的咖啡館裡1杯濃縮咖啡的價錢。

美世分析，房屋市場在各個城市間差距極大，還有通貨膨脹和匯率波動也直接影響國際工人的薪資和儲蓄，因此生活成本的挑戰對跨國公司及其員工產生了重大影響。

研究指出，美國的生活成本是2024年的一個大問題，有7個美國城市進入前20名；美世北美國際流動性諮詢主管科爾多瓦（Vince Cordova）表示，「隨著美國企業繼續在全球範圍內招募人才，通膨壓力可能會讓一些外國人猶豫，不願接受美國一些高成本城市和大都市地區的職位。」