8成民眾不滿政府抑制物價成效　調查：縮衣節食度日成新常態

▲調查顯示78.1%民眾對政府抑制物價上漲的成效感到不滿意。（示意圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

隨著全球經濟波動，台灣民眾對物價上漲的敏感度持續攀升。根據「輔大東森智慧數據中心」公布最新調查顯示，98.0%民眾有感近期物價的上漲；面對物價增漲，近8成（78.1%）民眾對政府抑制物價上漲的成效感到不滿意，81.9%的民眾擔憂未來物價持續上漲。

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▲調查詢問民眾近期是否感受物價上漲。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



為了解民眾對於物價上漲的看法及其對生活的影響，輔仁大學AI發展中心長期關注消費信心及相關議題，在新任校長藍易振教授帶領研究團隊結合「輔大東森智慧數據中心」於2024年3月28日至3月31日，以EDM方式通知，進行「民眾對物價感受議題」網路問卷調查，回收有效樣本數為1,555份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.49%。

▲近8成民眾對於政府抑制物價成效不滿。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



調查顯示，78.1%民眾對政府抑制物價上漲的成效感到不滿意，相較前次調查（2022年12月）結果，減少8.4%。儘管對政府抑制物價上漲成效的民眾有所減少，但81.9%的民眾仍擔憂未來物價持續上漲，相較2022年12月調查，提升12.4%。

▲民眾對未來1年整體物價的預期。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



在經濟景氣方面，59.6%民眾認為國內目前經濟景氣不佳，而有46.5%的民眾預計未來半年家庭經濟狀況將變差，反映出民眾對當前經濟復甦的悲觀態度。

▲調查詢問民眾物價上漲原因。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



對於物價上漲的原因，民眾普遍認為是國內政策（78.0%）和國際原物料價格上漲（70.1%）所致，顯示全球經濟因素與國內政策均對日常生活成本有顯著影響。

▲調查發現民眾每月總支出有明顯增加。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



民眾的收入情況與支出增加的比例顯示經濟壓力。調查顯示，77.7%的民眾表示近半年每月總支出增加超過1,000元，而75.7%的民眾每月總收入未有增加或甚至減少。此外，也有31.1%的民眾表示每月財務狀況是「入不敷出」。這種收入未增但支出增的狀況，迫使民眾調整購買行為來應對物價的變化。

▲民眾每月收入增減狀況。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



在消費行為上，92.6%的民眾表示會減少部分支出以維持收支平衡。具體來說，57.7%的民眾選擇減少餐飲開銷，其次是降低休閒娛樂支出，占比55.3%。

▲調查詢問民眾消費行為變化。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



此外，53.8%的民眾選擇減少線上購物以節省開支，而31.3%的民眾則是透過增加線上購物頻率尋找更多優惠。整體而言，針對物價變化，多數民眾採取減少非必要開支和轉變消費習慣等節流策略，而有較少比例的民眾選擇透過投資或增加收入來對抗物價上漲的影響。

▲民眾減少開支以餐飲類最多。（圖／輔大東森智慧數據中心提供）※點圖可放大



本次民調由「輔大東森智慧數據中心」負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年3月28日至3月31日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以EDM方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,555份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.49%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（113年2月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

「輔大東森智慧數據中心」是由輔大AI人工智慧發展中心與東森民調雲共同產學合作成立，在包含政治、新聞時事、生活綜合、產業財經、娛樂影視、購物消費、美食旅遊、趣味等面向，透過人工智慧分析消費者模式，創新消費統計模型，預測流行方向，找出不同消費者的生活需要，讓學術研究成果走出校園，幫助更多人。「輔大東森智慧數據中心」將每半年進行一次「民眾對物價感受議題」之調查研究，藉以追蹤物價對民生消費之影響。