台灣沒上榜！全球10大「買不起房」城市　香港苦撐第一名

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

根據最新公布的「人口國際住房負擔能力」年度報告，全球有10座城市的「房價令人不可能負擔得起」，第一名是香港，其餘多達5個名次都在美國加州，而台灣則是沒有任何地方上榜。

CNN報導，「人口國際住房負擔能力」已經追蹤全球房價20年，這份報告比較了各地平均收入與平均房價後發現，房價飆升原因包括投資者湧入市場、土地使用政策限制城市擴張、疫情推動對於有室外空間的房屋的需求等，而以下10座都市的房價，已經高到被認為「不可能負擔得起」。

►全球前十大「買不起房」城市

1、香港

2、雪梨

3、溫哥華

4、加州聖荷西（San Jose）

5、洛杉磯

6、夏威夷檀香山

7、墨爾本

8、舊金山／澳洲阿德萊德（Adelaide）

9、加州聖地牙哥

10、多倫多

▲香港以高房價聞名。（圖／路透社）



根據報告，美國在前10名裡面占據了5名，全美房價最貴的地方幾乎都在加州，包括聖荷西、洛杉磯、舊金山跟聖地牙哥。除此之外，澳洲也有很多地方擠進前10名，包括雪梨、墨爾本與阿德萊德。

不過，全球排名第一的仍是香港，這個亞洲金融中心以狹小公寓與天價租金聞名，也是報告中唯一提及的中國城市。事實上，香港可說是「最貴排行榜」的常客，在這次報告之中擁房率最低、僅約51%，相較之下，其亞洲競爭對手新加坡擁房率高達89%，因為後者的政府數十年來致力於建設公共住宅。

儘管如此，香港的房價其實已經有所下跌，因為2020年新冠疫情期間房價下滑，政府關閉邊境、實施清零政策，加上新國安法實施，都對這座城市產生寒蟬效應。