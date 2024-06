驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

▲2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

印度孟買8日上演驚險畫面,一架飛機正準備起飛時,後方竟有另一架飛機降落,2機彷彿在跑道上互相「追逐」的影片在社群媒體上瘋傳,也導致至少1名塔台人員被處分。

獨立報、第一郵報報導,這起事件發生在賈特拉帕蒂.希瓦吉國際機場,靛藍航空(IndiGo)客機降落時,印度航空(Air India)客機卻仍在跑道上,2架空中巴士A320一前一後使用跑道,距離近得危險。

This is absolutely crazy. The results could have been catastrophic. How can a plane be allowed to land while an earlier plane is yet to take off. The runway was not clear.



One needs to wait and see the outcome of an investigation. #MumbaiAirport pic.twitter.com/2MyJzROnFV