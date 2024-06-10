驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

▲2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度孟買8日上演驚險畫面，一架飛機正準備起飛時，後方竟有另一架飛機降落，2機彷彿在跑道上互相「追逐」的影片在社群媒體上瘋傳，也導致至少1名塔台人員被處分。

獨立報、第一郵報報導，這起事件發生在賈特拉帕蒂．希瓦吉國際機場，靛藍航空（IndiGo）客機降落時，印度航空（Air India）客機卻仍在跑道上，2架空中巴士A320一前一後使用跑道，距離近得危險。

This is absolutely crazy. The results could have been catastrophic. How can a plane be allowed to land while an earlier plane is yet to take off. The runway was not clear.



One needs to wait and see the outcome of an investigation. #MumbaiAirport pic.twitter.com/2MyJzROnFV — Sanket Upadhyay (@sanket) June 9, 2024

網友看過影片後，全都捏了一把冷汗，「跑道沒有淨空」、「太瘋狂了」、「前面那一架飛機還沒起飛時，怎能允許另一架飛機著陸呢」、「如果印度航空因為一些原因必須中止起飛，那會是一場災難」。也有人指出，機場確實會出現航班接連起降的狀況，不過「這看起來太靠近了」。

對此，靛藍航空發布聲明強調，他們的航班獲得塔台許可才會降落。印度航空卻也表示，他們的飛機被塔台允許進入跑道，隨後也獲准起飛。

印度民航局宣布正在調查事件，同時已經要求塔台人員停職，因為有人違反了指導方針。