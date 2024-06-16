12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發　牛愛情甜蜜

▲12生肖6月16日至6月22日運勢出爐。（示意圖／Unsplash）

文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，6月16日至6月22日十二生肖的運勢，下周屬牛、羊的人，在事業、財運、愛情、健康等方面，運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.羊

工作：本周運勢不俗，鴻運當道，為第一名。運作許久的計畫終於實現，並獲得青睞，你真是開心至極。

2.牛

工作：本周運勢漸漸向上，為第二名。雖然大環境疲軟，經商更加困難，但真金不怕火煉，絕對可以逆來順受。

3.虎

工作：本周運勢險中求貴，為第三名，考驗雖多，但也充滿機會。職場脾氣要控制好，自律，手時才有好的結果。

3.兔

工作：本周運勢出現曙光，同為第三名。工作雖然勞碌奔波，但也接近尾聲了。職場高調做事也不忘低調做人，凡事以和為貴。

本周財運前三名

1.羊

財運：久違的幸運與貴人運齊發，讓你本周財源廣進，好不開心。把握難得機會，應做好更多準備與持續能力。

2.兔

財運：突然爆發的順風順水好運，其實是在長期的努力經營之下獲得的成果。本周人氣旺，事業順，心想事成。

3.牛

財運：一直相信自己設定的目標，一點一滴的不斷進步，本周業務提升，正財豐沛，緩解了不少賺錢的壓力。

本周愛情運前三名

1.羊

愛情：愛情運甜蜜，與男友甜蜜的戀情正在進行中，難能可貴的他體貼溫柔又大氣，真是你至尊的夢中情人。

2.狗

愛情：愛情運甜蜜，與女友感情穩定，計劃明年結婚，現在的你，終於知道有家的溫暖，安慰與依賴感了。

3.牛

愛情：愛情運甜蜜，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法及建議，峰迴路轉，讓你更加珍惜他。

3.虎

愛情：愛情運上升，經歷過一次婚姻的你，不知是否能再一次接受同一星座血型的她，似乎有一種魔咒困擾著你。

本周健康運前三名

1.牛

健康：健康運不俗，迷上高爾夫運動後，才知道小小一顆球的魅力。放棄了以往燒烤店夜霄，決定健康的生活。

2.羊

健康：健康運不錯，恢復了一周一次的羽毛球運動，讓你流汗浹背，通體舒暢，身體輕盈，感覺真的不錯。

3.狗

健康：健康運勢不錯。本周應多補充睡眠，上床後就要放下手機，培養元神精力，以便日後的緊張生活維持根基。

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