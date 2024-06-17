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精神異常患者送療養院！暖警「整路陪唱歌」安撫　2.9萬人讚爆

▲▼桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

▲桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

記者柯振中／綜合報導

在許多人心目當中，員警是人民保母，除了維護社會治安以外，三不五時的暖心事件也感動許多人。近日桃園一名員警護送精神異常的患者，除了一路陪唱歌以外，更是不斷出言安撫，溫暖又有耐心的舉動，讓許多民眾感動落淚。

臉書粉專「桃園市政府消防局」近日上傳了一段影片，有位員警接獲通報以後，協助消防同仁護送精神疾病患者，光是在住家門口等待的時候，就陪同患者唱歌，展現出十足的耐心。

▲▼桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

▲▼桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

▲▼桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

在患者喊出「有人打我一頓哪」等話語的時候，員警還耐心安撫「不行，妳太漂亮了」，並且持續出言稱讚，還用歌唱的方式來讚美、安撫患者的情緒。

這名員警表示，因為已經送了這名患者很多次，所以知道要怎麼安撫，也幸好這次碰到的時候唱歌有效，「她都唱這一首（玫瑰）。」

▲▼桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

▲桃園員警耐心安撫精神疾病患者。（圖／翻攝臉書／桃園市政府消防局）

此外，員警還跟著上救護車，一路陪同救護人員將患者送到桃園療養院，過程中也一直陪著唱歌，讓救護人員深感佩服。

暖心的影片受到大量討論，不少民眾讚嘆，「這位警察學長好有耐心好溫柔」、「警察身兼特級廚師，果然是高手」、「很久沒看到情緒這麼穩定的警察了，好強」、「能遇到這麼理解病患的警察真的不多，真的很佩服他能用紓緩的方式處理。」

除了網友的留言，當天出勤的消防同仁也表示，非常佩服這位派出所的員警學長，一路陪患者歌唱到桃園療養院，讓整趟救護過程十分歡樂。

 
 
 
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