28歲三峽警墜崖亡！1個月前醉漢持刀闖派出所　他機靈舉動救全場

▲三峽28歲員警墜崖亡，平時表現良好的他，曾機警喝斥持刀醉漢。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者張君豪、黃資真／新北報導

新北市三峽一名28歲林姓員警休假期間到鳶山公園登山，卻疑似失足墜崖，今(13)日上午搜救人員在登山步道下，發現林員跌落5公尺深之山凹處，惟已明顯死亡。談起林員過往事蹟，他曾在醉漢持刀闖入派出所時，機警大喊提醒同事，及時制止危險。

5月5日一名49歲吳姓男子，與王姓老闆吃飯期間，藉著酒意向王男抱怨積欠2萬7千元薪資，對方雖解釋都給了，但吳男仍在店內大鬧，更拉著王男到三峽派出所打算找人主持公道。

未料，2人抵達派出所後，吳男突然抽出水果刀進入，當時值班的林員見狀，立即喝斥「把刀放下！」，並呼喚所內同仁注意支援，紛紛抽出警棍並準備拔槍，吳男這才酒醒，連忙交出刀子並低頭道歉，但警方仍依違反社維法將他送辦裁罰，有賴林員的機警反應，才免於爆發嚴重衝突。

▲林員今早被發現陳屍在鳶山公園5公尺深的山凹處。（圖／記者張君豪翻攝）



林員警專34期畢業，已婚沒有小孩，任職三峽派出所，而其12、13日輪休，便趁著休假期間到鳶山公園登山，但卻就此失聯，其姊因聯繫不上他而報警求助。

警方利用手機定位系統查找，發現最後林員最後現蹤在鳶山公園的登山步道，今早前往搜索後，於5公尺深的山凹處發現林員，惟已成一具冰冷遺體。警方也將成立專責小組全力協助家屬後續治喪事宜。