「南韓醫改」現曙光？醫協提出3大訴求　政府啟動1措施救急

▲大邱某醫院急診室的護理實習生穿著白袍。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

南韓醫療改革引發的醫師罷工潮持續延燒，大韓醫師協會（下稱醫協）原訂18日起加入「集體休診」抗爭行列，如今卻提出3大訴求，向政府遞出橄欖枝。而首爾16日也宣布最新措施，希望盡可能讓患者及時獲得救治。

尹錫悅政府2月祭出醫療改革，引發全國1萬名以上住院醫師集體罷工。繼首爾大學醫院教授宣布17日起「無限期休診」之後，醫協也宣布18日「休診一日」。

▲首爾某醫院的候診大廳，病患正在等候看診。（圖／CFP）



對此，南韓政府決定17日起實施「重症應急疾病輪流值班制度」，要求首都圈、忠清道、全羅道、慶尚道的醫療院所制定排班計畫，確保4大地區每天至少有一間機構營運，全天候負責急診救治。另外，也推動地方政府強化急救量能、公衛機構提供線上看診服務、國家癌症中心與首爾5大醫院建立熱線等。

與此同時，醫協16日也向政府提出3大訴求，包括重新研討醫學院擴招事宜、改善基本醫療政策既有問題、取消針對實習住院醫師和醫學生的所有行政命令與措施。

如果政府同意，他們就會投票決定是否暫緩18日的一日休診行動，否則不僅會如期執行，還會啟動無限期休診等全面抗爭。