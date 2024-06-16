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醫護大缺人！急診醫僅1晚「燃燒殆盡」樂見制度崩壞　全場震撼

▲桃園市議員黃敬平昨天在市議會總質詢提出，桃園護理師離職高達879人，各大醫院掀起關床海嘯，圖為部立桃園醫院護理師照顧洗腎病人。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲護理人力不足，進而引發關床潮。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前傳出多家醫院因護理人力不足，掀起「關床潮」。就有急診醫師指出，一群經過良好訓練，可以同時處理多位急重症的專業人士，在制度下，每個月只領到4-5萬塊的薪水，工作量還爆炸，「所以制度到底怎麼了？為何醫美給得起更好，但我們這些真的在救人的，卻只能領那樣？」直嘆最後可能連自己都跑去當醫美醫師，引發話題。

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩15日在臉書上分享，下班前「被燃燒殆盡」的一晚，當時連續兩名40多歲的病患被送來，皆是到院前死亡（OHCA）患者，他們在有限的人力下，使用了全院最後兩台葉克膜和最後兩張加護病房病床，成功救了兩名病患。

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此外，急診甚至同時處理了多名病患，包括一名急性心肌梗塞患者、一名意識不清大中風且腎功能差的患者、一名急性呼吸窘迫患者、一名高血糖併發症患者、一名疑似心肌炎的A型流感患者，還有三位患者裝呼吸器，其中一人準備開刀，再加上二名簽署DNR主訴很喘的長輩，最後達成零死亡目標。

朱聖恩相當自豪有這樣的團隊，但他並不是要炫耀亞東多偉大，而是想突顯可笑的制度，「因為大量護理離職的關係，其實今天小夜排不出護理人力。所以這樣的重症急救區原先只能排出兩個護理師」，還是靠其他區的夥伴支援才撐過去。

朱聖恩指出，要在急診做重症，護理人力最重要，美國的標準是護病比至少必須2：1（2護 vs. 1病），但亞東只有十分之一的人力，和三分之一的薪水，「這是否值得驕傲？是否能長久？」感嘆一群經過良好訓練的專業人士，在制度下只領到每個月4-5萬塊的薪水，可不僅要輪夜班，還常常需要同時顧3-4個重症病患，「這種薪水，經過這幾年的通膨和升息，根本無法在台北養活一個家。」

他不禁疑惑，「制度到底怎麼了？為何醫美給得起更好，但我們這些真的在救人的，卻只能領那樣？」朱聖恩坦言，他樂見一切走向崩壞，不只是健保制度，也包含資方，以及護理界本身。最後他感嘆，雖然很感謝當晚的神團隊，「可惜的是，五年後還會留在這的，應該不會超過三分之一（可能連我都會跑去醫美）。」

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關鍵字：

醫院急診護理人力制度醫美

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