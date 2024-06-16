小米通報內部違規　國際業務部西歐、拉美總經理涉貪

▲小米北京總部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團內部近日通報了違規違紀案件，兩名國際業務部地區總經理因涉嫌貪腐已被辭退，同時，小米還對其中一人採取了刑事及民事動作。

根據小米的內部通報，涉及違規被辭退的兩人，分別為國際業務部西歐地區部的前總經理歐文，以及國際業務部拉美地區部的前總經理陳丙旭。

歐文虛構外包業務，涉案金額龐大，作辭退處理，公司對其啟動刑事及民事維權。陳丙旭向合作商索取巨額賄賂、收受名貴財物、接受奢侈招待等，涉案金額龐大，作辭退處理，沒收選擇權，賠償公司損失。

根據《中國商報》報導，西歐和拉丁美洲均是小米的重要海外市場，具有較高的市場佔有率，涉事兩位高階主管均為小米海外業務的中堅力量。在2019年的一項人事任命中，歐文被任命為西歐地區部總經理，陳丙旭被任命為東歐區總經理；後來，陳丙旭再調任拉丁美洲地區部總經理。

中國大陸科技大廠近年不約而同加大了反腐力道，騰訊年初曾披露2023年內部反腐數據，2023年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件70多起，120多人因觸犯「騰訊高壓線」被解聘，近20人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

另外，大陸官媒《央視》5月也曾揭發一起案例，阿里巴巴一名負責電商平台傢俱類官方旗艦店入駐審批業務的基層員工，在一年內收了廠商高達9000多萬元（人民幣）的賄賂。