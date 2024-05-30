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大陸 大陸焦點 特派現場

冷氣機半夜掉落險砸中2歲女童　小米售後冷回：共振久了就鬆了

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名徐先生日前自家一臥室中的小米冷氣機突然掉落，險些砸中躺在床上的2歲女兒。售後客服向他表示，「共振久了就鬆動了，僅願意賠償200元（人民幣，下同）。」徐先生氣憤表示，「自己身為米粉，明明還在保固期內，對這次售後服務感到非常心寒。」

據《ZAKER科技》報導，近日，消費者徐先生向平台投訴先前購買的小米冷氣機突然墜落，險些砸中正在睡覺的2歲女兒。最後因為有蚊帳承托住了整個機身，才避免了悲劇的發生。

▲▼小米空調半夜掉落險砸中2歲女。（圖／翻攝自微博）

▲所幸蚊帳支撐住機身。（圖／翻攝自微博）

徐先生表示，冷氣機過去三年因為異響嚴重的問題，已多次找官方維修，不過此次機體墜落和產品的品質沒有關係，售後客服給於的答覆是，「疑似牆體沙子多，共振久了就鬆動了」，最終造成空調內機一側的承托鬆動，發生墜落事件。

他說道，因並非空調品質原因引起的事故，售後拒絕給他更換新機，只願意賠償200元和免費的空調清洗，「明明還在6年的保固期內，售後的態度讓我十分心寒。」

▲▼小米空調半夜掉落險砸中2歲女。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐先生堅稱，該冷氣機還在保固期內。（圖／翻攝自微博）

▲▼小米空調半夜掉落險砸中2歲女。（圖／翻攝自微博）

有部分網友認為，這次事故並非小米空調故障，確實不符合「售後換新」的實際情況，小米售後補償200元及提供免費的空調清洗合情合理。

但也有網友持反對意見，目前在電商平台購買空調基本上都是品牌方提供上門安裝服務，「如果徐先生是在小米的官方店購買，並由小米提供的安裝服務，出現內機墜落的事故理應由小米承擔責任，並給予妥善的解決方案。」

據悉，徐先生今（30）日表示，爆料後，小米售後已經與自己協商，同意更換新機並賠償了床墊清洗等費用。

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