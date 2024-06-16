奧客潑咖啡、吐口水　辣妹店員抄起榔頭「砸爆他擋風玻璃」

▲奧客對著艾瑪潑咖啡，擋風玻璃被砸。（圖／Instagram@emmxxss）



記者吳美依／綜合報導

美國南西雅圖（South Seattle）一名男子前往咖啡店得來速點餐，竟只因為不滿價格太貴，當場吐口水，還把冰咖啡潑到員工臉上。面對這些無禮舉動，23歲的艾瑪（Emma Lee）不甘示弱，立刻抄起榔頭，怒砸奧客的汽車擋風玻璃，衝突過程都被監視器拍下。

艾瑪是一名咖啡師，平時穿著風格清涼火辣。她回憶，奧客其實是店裡熟客，以前就曾抱怨餐點太貴，這次點了一杯冰咖啡和一杯水，聽到價格是22美元（約新台幣711.6元）之後下車爭論，但竟演變成吐口水、潑咖啡，甚至出言威脅，「沒有人會想念妳的！」

艾瑪以前就曾告訴奧客，「沒有人強迫你來這裡」，如今面對這些激烈反應，深深感覺遭受威脅，才會抄榔頭反擊。她不擔心鬧上法庭，質疑難道「他暴怒就沒關係，我做出回應就不合適了嗎？」

艾瑪在Instagram分享監視器畫面之後，不少網友支持她的反擊行動，「他絕對不會對一個男人這麼做。妳做了什麼活該受罪？」、「我很高興妳不只是為自己，也為這個行業的所有女孩挺身而出。我們每天都在處理這種事情。」不過，也有許多人不贊成此類行徑，「所以，妳就犯了重罪，對他實施加重傷害（罪）…鬧得不太好看啊。」