快訊／國家警報響了！大雷雨轟雙北　最新警戒區出爐

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今(16日)下午針對高雄市、屏東縣、雙北市、基隆市、南投縣及台中市等縣市發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣、新北市多處山區溪流發布災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）

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氣象署指出，高雄市、屏東縣持續時間至下午4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。基隆市、台北市、新北市大雷雨則持續時間至5時15分。

▲高雄市、屏東縣、雙北市及基隆市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步指出，南投縣、台中市大雷雨持續到下午5時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至下午5時44分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲屏東縣霧台鄉、三地門鄉發布災防告警。（圖／氣象署提供）

氣象署針對新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市基隆河(平溪望古瀑布)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋),新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至下午5時45分。

氣象署提醒，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲新北市新店區、石碇區、坪林區、烏來區、平溪區及雙溪區，發布災防告警。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天台灣受西南風影響為多雲到晴，南部地區偶有零星降雨，而午後因為熱力作用，北台灣及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢的可能。

大雷雨即時訊息

影響時間：16日白天

警戒區域：高雄市、屏東縣

山區暴雨

影響時間：16日白天

警戒區域：屏東縣三地門鄉,屏東縣霧台鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：16日白天

警戒區域：基隆市、台北市、新北市

山區暴雨

影響時間：16日白天

警戒區域：新北市新店區,新北市平溪區,新北市坪林區,新北市石碇區,新北市雙溪區,新北市烏來區