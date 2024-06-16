民進黨「反濫權」宣講遍地開花　游淑慧諷：為擺脫緊箍咒不被監督

▲民進黨中央召開 下鄉宣講 反濫權 護民主記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院下周將審議「國會改革法案」覆議案，民進黨14日由國民黨團總召傅崐萁選區花蓮，展開「反濫權、護民主」全台宣講行動，總場次估計將破百場，公民團體也號召「青鳥」再赴街頭。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨（15日）表示，大選剛結束，民進黨就進行大規模的「動員拼場」，台灣許多問題，都被總統賴清德先放一邊，全力先做一件事，「擺脫緊箍咒、權錢任我使」。

游淑慧於臉書表示，民進黨反國會擴權，根本是因為自己想擴權。藍綠兩大政黨居然在非選舉年、沒有公投議題，大選剛結束就開始進行大規模的「街頭宣講」、「動員拼場」。

游淑慧指出，這樣勞師動眾的原因，不是為了什麼重大政策、國家未來，而僅僅為了「國會改革法案」。國會改革法案，說穿了就是「國會監督法案」，主要是立法院職權行使法的修正。

游淑慧說，這跟一般民生法案及人民其實關係不大，主要受影響的是行政機關的作為。簡單來說，就是行政院和立法院的關係。但為什麼搞到，行政院在對抗立法院，執政黨在對抗在野黨，對抗的理由到底是什麼？

游淑慧認為，說什麼的都是假的，真正的原因只有一個，就是民進黨不想被監督。權力拿到手，誰想被監督？位置隨我給，誰想被監督？預算任我分，誰想被監督？什麼都被盯，怎麼爽爽做？

游淑慧批評，過去八年，民進黨習慣爽爽做、隨我做，怎麼會想被管呢？但因為不想被監督就大鬧特鬧，說起來也難聽，於是開始扯國會擴權、抗中保台、滅台計畫。

最後，游淑慧大嘆，房價飆升、萬物齊漲、詐騙橫行、能源不穩，台灣有許多問題，但這些問題都被賴清德先放一邊，整個民進黨現在全力要先做一件事，「擺脫緊箍咒、權錢任我使」。

▼「反濫權、護民主」街頭宣講花蓮啟動，民進黨秘書長林右昌親率中央黨務主管前往花蓮。（圖／民進黨提供）