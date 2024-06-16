綠拒辯論！民眾黨22日辦「反謠言要真相」活動　要破解當家鬧事

▲民眾黨22日在台北榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣，反造謠、要真相」活動。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院將於21日表決行政院提的國會改革修法覆議案，藍綠拚下鄉宣講、民眾黨則態度不一，先前黨主席柯文哲認為，與其通過後辦宣講，不如一開始在立院辯論，隨後又拍板要辦廟口開講，近期再拋舉行電視辯論會，遭民進黨拒絕。民眾黨16日宣布，將於表決覆議案後隔天（22日）在台北榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣，反造謠、要真相」活動。

「如果行政權是一把刀，可以深入各個角落、攫取無限資源，立法權就是它的刀鞘，可以保護人民避免遭受不當侵害。」民眾黨16日於臉書表示，立法院透過三讀通過的國會改革法案，也是多數民意支持的陽光法案，被民進黨扭曲為擴權、違憲，不但在立院裡意圖翻桌、還想透過覆議、沒收民主程序，投票投不過，就比群眾運動、比誰能撒資源動員，民進黨聲嘶力竭的反改革，到底在怕什麼？

民眾黨提及，美國是典型的總統制國家，美國國會藉由聽證調查權，扼止了行政權的不當濫權。1973年水門案聽證會證明了白宮主導的竊聽事件，導致時任總統尼克森下台；2024年前川普資深顧問因拒絕出席國會暴動調查聽證會，因「藐視國會」被判刑4個月。

民眾黨指出，這些民主國家的常態，被民進黨指責為「反民主」，顯示民進黨的無知，在野時口口聲聲要推動「改革」，執政後就改口稱「擴權」，更讓人民見識民進黨的無恥與雙標，「他們不惜代價的自打臉、究竟為了什麼？顯然民進黨想要的是一個不被監督、不被制衡、絕對的權力，好讓自己能夠絕對的腐化。」

民眾黨稱，覆議案即將在21日表決，也絕對會被否決，但民進黨仍不放棄持續造謠、仇恨動員，「不隨之起舞，擔憂社會動盪的你與我，我們還能做什麼？讓我們一起向前看，國會改革法案已經通過且勢在必行，要做的事還有很多！沒有合約的2500萬顆雞蛋採購、綠能弊案、電信信令疑似外洩人民遭監控案，都在等待陽光灑進國會，真相水落石出之日。」

民眾黨喊話，22日一起破解民進黨當家鬧事的瘋狂行為，一起展望未來，讓台灣不只有民主，還能真正做到監督、制衡、權責分立、政治清明，邁向國家治理，「我們拒絕放任極端政治、貪污腐敗侵害台灣好不容易得到的民主，中道力量，請站出來！6月22日反貪腐、護台灣，反造謠、要真相，台北榮星花園見！」