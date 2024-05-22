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感念和平的真諦　台日美共同為牡丹社事件石門古戰場縣定史蹟碑揭碑

感念和平的真諦 台日美共同為牡丹社事件石門古戰場縣定史蹟碑揭碑（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米與貴賓共同為「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑揭碑。

圖、文／屏東縣政府提供

150年前的5月22日，恆春半島發生牡丹社事件，是台灣近代史上重大歷史事件，當時牽動了中國、日本甚至美、英的政治局勢；150年後的今天，屏東縣長周春米與日本台灣交流協會、琉球沖繩代表、美國在台協會高雄分處、部落族人齊聚在事件的發生地，共同為「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑揭牌，緬懷並借鏡歷史，願和平永存。

典禮中，周春米縣長、日本交流協會高雄事務所所長奧正史、美國AIT高雄分處處長張子霖、宮古島市教育委員會大城裕子教育長、原民會主委曾智勇等人將代表和平的百合花束插入排灣族陶壺中，象徵牡丹社事件150週年紀念活動正式啟動。隨後轉往石門古戰場旅遊資訊站，為「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑揭碑。

「石門天險」在排灣語中稱為「macacukes」，意思為相互支撐和抵禦外侮，自古以來就是族人守護進入牡丹社與高士佛社的重要關卡，也是當年牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵處。「macacukes石門古戰場」去年經縣府文資審議會通過登錄史蹟，並在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑，見證台灣原住民族在一個半世紀前，據天險捍衛家園的重要歷史事件，彰顯其歷史價值與意義。

牡丹社事件150週年系列紀念活動以「PEACE/和平」、「Marasudj/團結合作」為主軸，包含集結大型藝術作品、攝影工作坊與市集音樂會的風域祭；以「無邊境博物館」概念打造的風域半島品牌牡丹遊客中心開幕典禮；以舞蹈反思牡丹社事件的蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun？》舞作戶外公演；繪本徵件暨牡丹社事件150周年特色教學成果展，還有國際講座分享交流會、部落走讀、故事劇場、體適能等豐富多元的活動，一直持續到年底，希望大家不要忘記腳下這片土地的歷史故事，更期許未來結合生態環境、原民文化和在地產業，營造更有生命力的地方創生。
 

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