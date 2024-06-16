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社會 社會焦點 保障人權

金門路口車禍！酒駕男左轉撞休旅車　1女頸部受傷送醫

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門縣金寧鄉環島北路一段603號前路口，昨(15日)下午2時10分許發生一起酒駕交通事故，莊姓男子駕駛黑色轎車行經事發路口欲左轉往金城方向時，在路口與楊男駕駛的白色休旅車發生碰撞，造成休旅車黃姓女乘客頸部受傷送醫。警方獲報到場，對雙方駕駛實施酒測，發現莊男酒駕，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

▲▼金門縣環島北路一段603號前路口發生一起酒駕車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣環島北路一段603號前路口發生一起酒駕車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方表示，莊男駕駛黑色轎車沿環島北路一段603號旁路段左轉往金城方向行駛，不料左轉時，與沿環島北路一段左轉進入603號旁路段往清雅羊肉爐方向行駛的白色休旅車發生碰撞，雙方車輛皆有損壞，造成休旅車黃姓女乘客頸部挫傷送醫檢查，警方對雙方駕駛實施酒測，發現莊男有酒精反應，訊後將依公共危險罪嫌移送福建金門地檢署偵辦，肇事原因由警方釐清中。

▲▼金門縣環島北路一段603號前路口發生一起酒駕車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局表示，依照道路交通安全規則規定，行經無號誌路口，地上或路邊有「停」或「讓」的標誌或標線就是支道，須禮讓幹道車輛先行。提醒民眾行經無號誌路口，除了遵守路口標誌標線外，並應減速慢行，轉彎前也應該注意來往車輛，遵守速限行駛，多注意禮讓，就能避免事故發生。

警方再次呼籲，依照道路交通管理處罰條例第35條，酒後駕車最高可處36萬元，並且車牌還需吊扣2年，民眾飲酒後切勿開車外，除了指定駕駛、親友接送及搭乘大眾運輸工具等方式外，也可多加利用酒後代駕預約服務。

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